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"Казгидромет" предупредил об ухудшении качества воздуха

Алматы, смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 09:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В двух городах Казахстана сегодня ожидается ухудшение качества воздуха, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет".

"9 ноября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Алматы, Атырау", – говорится в сообщении.

О погоде в Алматы на неделю можете подробнее узнать здесь.

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