"Казгидромет" предупредил об ухудшении качества воздуха
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В двух городах Казахстана сегодня ожидается ухудшение качества воздуха, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказали специалисты РГП "Казгидромет".
"9 ноября 2024 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах Алматы, Атырау", – говорится в сообщении.
О погоде в Алматы на неделю можете подробнее узнать здесь.
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