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На смену осадкам придет туман и мороз: погода в Алматы на неделю

снег осенью в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2024 18:04 Фото: pixabay
В выходные дни в Алматы ожидается туман, но в течение недели осадки прекратятся. Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз погоды на семь дней.

По словам ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулета Кисебаева, в течение следующей недели прогнозируется погода без дождя и снега, а температура воздуха повысится до +13 градусов.

В ночь с четверга на пятницу и в течение всего дня 22 ноября шел снег, а в городе ощутимо похолодало. Синоптик пояснил, что осадки обусловлены прохождением атмосферных фронтальных разделов, и они были временные.

23 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман, на дорогах – гололедица. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +2+4°C.

24 ноября: переменная облачность, без осадков. Ночью – туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +5+7°C.

25 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +7+9°C.

26 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +9+11°C.

27 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°C, днем +11+13°C.

28 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +9+11°C.

29 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°C, днем +9+11°C.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, что по республике в ближайшие три дня будут наблюдаться -23°С и туманы.

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