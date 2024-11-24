На участке дороги в Жетысуской области ограничили движение

Движение ограничили на одном из участков дороги в Жетысуской области 24 ноября, сообщает Zakon.kz

По информации "КазАвтоЖол", проезд закрыли в связи с ухудшением погодных условий.

"С 15:30 на участке автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык" км 84-164 (от станции Коктума до села Достык) введено ограничение движения для всех видов транспорта", – говорится в официальном сообщении.

Ранее синоптики предупреждали о том, что 24 ноября 2024 года в Астане и 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.