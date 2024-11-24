Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

На участке дороги в Жетысуской области ограничили движение

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 16:06 Фото: Zakon.kz
Движение ограничили на одном из участков дороги в Жетысуской области 24 ноября, сообщает Zakon.kz

По информации "КазАвтоЖол", проезд закрыли в связи с ухудшением погодных условий.

"С 15:30 на участке автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык" км 84-164 (от станции Коктума до села Достык) введено ограничение движения для всех видов транспорта", – говорится в официальном сообщении.

Ранее синоптики предупреждали о том, что 24 ноября 2024 года в Астане и 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.

Андрей Дюсупов
Жетысуская область Погода Казавтожол Казахстан 2024 год Дороги
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты &quot;Орешник&quot; – фейк
Казахстанцы наблюдали за полетом российской баллистической ракеты "Орешник" – фейк
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
Гороскоп на декабрь: удачные дни и советы для всех знаков зодиака
космос, галактики, туманности, астрономия
Мощная ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
Минтруда, выходные дни, 2025 год
Минтруда сделало важное заявление по переносу выходного дня в январе 2025 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: