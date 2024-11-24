На участке дороги в Жетысуской области ограничили движение
Фото: Zakon.kz
Движение ограничили на одном из участков дороги в Жетысуской области 24 ноября, сообщает Zakon.kz
По информации "КазАвтоЖол", проезд закрыли в связи с ухудшением погодных условий.
"С 15:30 на участке автодороги республиканского значения "Ушарал-Достык" км 84-164 (от станции Коктума до села Достык) введено ограничение движения для всех видов транспорта", – говорится в официальном сообщении.
Ранее синоптики предупреждали о том, что 24 ноября 2024 года в Астане и 16 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение.
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