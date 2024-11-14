Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Движение автотранспорта ограничили в Жетысуской области

Дорога зимой, дороги зимой, машины, автомобили, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 05:25 Фото: Zakon.kz
14 ноября с 02:00 в Жетысуской области ввели ограничение движения автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", ограничения движения для всех видов автотранспорта затронули участок автодороги республиканского значения "Алматы – Усть-Каменогорск" км 45-68. Это участок села Сарыозек – Коктал, перевал Алтын Емель.

В 14 областях Казахстана на 14 ноября объявлено штормовое предупреждение.

Читайте также

стройка в Актюбинской области
Недостроенной школе в Актюбинской области грозит снос
Школьные принадлежности, канцелярские товары, канцтовары, школа, учебники, ученики, школьники
Школьница в Астане отравилась таблетками: ведется расследование инцидента
Алия Абди
Жетысуская область Транспорт Погода Казавтожол 2024 год Автодороги
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве
Трамп создал для Илона Маска новый департамент в правительстве
Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Звезда "Битвы экстрасенсов" Александр Шепс раскрыл, что чувствует к своей коллеге Керро после расставания
Глава национального паралимпийского комитета
Министр спорта ответил, почему Боранбаев возглавляет параолимпийский комитет
Казахстанцы вложили миллионы в таунхаусы, которые так и не построили
34 казахстанца продали свое жилье ради таунхаусов и остались ни с чем
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: