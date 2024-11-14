Движение автотранспорта ограничили в Жетысуской области
Фото: Zakon.kz
14 ноября с 02:00 в Жетысуской области ввели ограничение движения автотранспорта, сообщает Zakon.kz.
Как передает пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол", ограничения движения для всех видов автотранспорта затронули участок автодороги республиканского значения "Алматы – Усть-Каменогорск" км 45-68. Это участок села Сарыозек – Коктал, перевал Алтын Емель.
В 14 областях Казахстана на 14 ноября объявлено штормовое предупреждение.
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