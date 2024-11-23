Сильный ветер и туман: в Астане и почти во всех областях объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 24 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на юге, востоке области порывы 18-23 м/с, временами 28 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный, днем порывы 18-23 м/с.

Ночью и утром на севере, юге Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе области 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, ночью и утром на юге области 15-18 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, ночью на севере, юге области порывы 15-20, днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, в центре, на востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Ночью и утром на юге Туркестанской области ожидается туман. В области ожидается восточный ветер, на севере, западе, в центре, горных и предгорных районах 15-20, порывы 23-28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

24-26 ноября в Жетысуской области ветер северо-восточный, восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ночью и утром на северо-востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. В Актау временами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20, временами 25 м/с.

Ночью и утром на юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

24-25 ноября на западе, востоке, в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре 24-25 ноября ожидается туман.

Ночью и утром на востоке, юге Костанайской области ожидается туман.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с.

Ранее синоптики опубликовали прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 24 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.

