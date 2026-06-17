#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Кто может получить безвозмездный грант на открытие бизнеса в Астане

Малый и средний бизнес, малый бизнес, средний бизнес, МСБ, предпринимательство, предприниматели, самозанятый, самозанятые, самозанятые работники, самозанятый работник, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, МСП, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2026 17:58 Фото: Zakon.kz
Директор КГУ "Центр трудовой мобильности акимата города Астаны" Олжас Омар 17 июня 2026 года на брифинге в СЦК рассказал, кто может претендовать на безвозмездный государственный грант для реализации новой бизнес-идеи, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в Казахстане продолжается реализация программы государственных грантов для поддержки граждан из социально уязвимых категорий населения, желающих открыть собственное дело.

"Грант предназначен для реализации новых бизнес-идей и предоставляет возможность получить безвозмездное финансирование в размере до 400 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2026 году составляет 1 730 000 тенге. Средства гранта предоставляются на безвозвратной основе и направлены на поддержку начинающих предпринимателей, способствуя развитию малого бизнеса и созданию новых рабочих мест", – заявил Олжас Омар.

На что можно использовать средства гранта

Он отметил, что полученные средства имеют строго целевое назначение. Использовать их можно исключительно в безналичной форме для приобретения оборудования и инструментов, необходимых для ведения бизнеса, покупки сельскохозяйственных животных, семян и посадочного материала, а также для оплаты аренды помещений и иных производственных нужд, связанных с реализацией бизнес-проекта.

При этом законодательством предусмотрен ряд ограничений. Средства гранта запрещено направлять на личные расходы, приобретение жилья, погашение кредитов и иных долговых обязательств.

Кто имеет право на получение гранта

Олжас Омар рассказал, что претендовать на получение гранта могут только граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

"В их числе получатели адресной социальной помощи, многодетные семьи, лица, потерявшие кормильца, граждане, воспитывающие ребенка с инвалидностью, лица с инвалидностью, переселенцы и кандасы. Для участия в программе заявитель должен соответствовать нескольким обязательным требованиям. На момент подачи заявки гражданин должен быть официально зарегистрирован в качестве безработного либо иметь индивидуальное предпринимательство, зарегистрированное менее одного года назад", – заявил он.

Кроме того, обязательным условием является наличие сертификата о прохождении обучения по проекту "Бастау Бизнес", выданного не более трех лет назад. Также заявитель должен подготовить бизнес-план, содержащий описание проекта, финансовые расчеты и предполагаемые результаты реализации бизнес-идеи.

В каких случаях заявка будет отклонена автоматически

По данным спикера, проверка заявителей осуществляется через государственные информационные системы.

"В ряде случаев портал автоматически отклоняет заявку без рассмотрения комиссией. Отказ получат граждане, имеющие официальное место работы по трудовому договору, просроченную задолженность по кредитам, а также лица, ранее получавшие государственные гранты или микрокредиты в рамках программ поддержки занятости и предпринимательства. Кроме того, подать заявку не смогут граждане, признанные банкротами, пенсионеры, а также лица, закрывшие индивидуальное предпринимательство менее чем за шесть месяцев до подачи документов", – дополнил Олжас Омар.

Вместе с тем он рассказал, что основанием для отказа также станет отсутствие лицензии в случаях, когда выбранный вид деятельности требует обязательного лицензирования.

Новые обязательства получателей грантов в 2026 году

Олжас Омар озвучил, что с 2026 года для получателей государственных грантов введены дополнительные требования, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств и развитие предпринимательской активности.

"Одним из ключевых нововведений стало увеличение срока мониторинга проектов. Если ранее контроль за реализацией бизнес-идеи осуществлялся в течение одного года, то теперь этот период составляет 24 месяца. В течение первых 18 месяцев после получения гранта предприниматель обязан создать как минимум одно новое рабочее место и трудоустроить на постоянную работу человека, направленного Карьерным центром. Также грантополучатели обязаны регулярно отчитываться о ходе реализации проекта. Отчеты необходимо предоставлять каждые три месяца через портал business.enbek.kz на протяжении двух лет", – продолжил спикер.

С его слов, еще одним новшеством стала повышенная открытость информации. Сведения обо всех получателях грантов, реализуемых проектах и созданных рабочих местах будут ежегодно публиковаться в открытом доступе до 10 апреля.

Как проходит конкурсный отбор

Олжас Омар подчеркнул, что процедура отбора участников программы направлена на обеспечение максимальной прозрачности и объективности принимаемых решений.

"Для каждого потока заявителей формируется новый состав комиссии, что исключает возможность постоянного участия одних и тех же экспертов в принятии решений. Такая ротация позволяет повысить доверие к результатам конкурса. Заседания комиссий проводятся в открытом формате с обязательной аудио- и видеофиксацией. Кроме того, процесс рассмотрения заявок может транслироваться в прямом эфире. В целях общественного контроля в работе комиссий могут принимать участие независимые наблюдатели, включая представителей депутатского корпуса, средств массовой информации, общественных организаций и бизнес-сообщества", – резюмировал он.

Ранее депутат Берик Бейсенгалиев предложил упростить систему налогообложения фонда оплаты труда, объединив несколько налогов и социальных платежей работодателей в единый социальный платеж.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Центр занятости населения, поиск работы, работа, трудоустройство, вакансия, вакансии
13:43, 05 мая 2026
Каков уровень безработицы в Астане
Гранты на развитие бизнеса
13:37, 25 ноября 2024
Гранты на развитие бизнеса получили 168 акмолинцев из социально уязвимых слоев населения
Аэропорт Алматы, аэропорт в Алматы, рестораны в аэропорту, кафе в аэропорту, общепит в аэропорту
16:46, 15 июня 2026
ИИ подскажет, где открыть бизнес казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
18:15, Сегодня
Тренер Арины Соболенко высказался об интервью теннисистки после поражения от Шнайдер
&quot;Где нокдаун был?&quot;: скандал произошёл на Кубке мира после поражения Аккалыкова от Умматалиева
17:59, Сегодня
"Где нокдаун был?": скандал произошёл на Кубке мира после поражения Аккалыкова от Умматалиева
Арман Царукян
17:53, Сегодня
"Возможно, я выбрал не тот вид спорта": Арман Царукян надеется на титульный бой в UFC
Команда из Казахстана победила узбекскую на чемпионате мира по шахматам
17:48, Сегодня
Команда из Казахстана победила узбекскую на чемпионате мира по шахматам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: