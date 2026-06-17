Кто может получить безвозмездный грант на открытие бизнеса в Астане

Директор КГУ "Центр трудовой мобильности акимата города Астаны" Олжас Омар 17 июня 2026 года на брифинге в СЦК рассказал, кто может претендовать на безвозмездный государственный грант для реализации новой бизнес-идеи, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, в Казахстане продолжается реализация программы государственных грантов для поддержки граждан из социально уязвимых категорий населения, желающих открыть собственное дело.

"Грант предназначен для реализации новых бизнес-идей и предоставляет возможность получить безвозмездное финансирование в размере до 400 месячных расчетных показателей (МРП), что в 2026 году составляет 1 730 000 тенге. Средства гранта предоставляются на безвозвратной основе и направлены на поддержку начинающих предпринимателей, способствуя развитию малого бизнеса и созданию новых рабочих мест", – заявил Олжас Омар.

На что можно использовать средства гранта

Он отметил, что полученные средства имеют строго целевое назначение. Использовать их можно исключительно в безналичной форме для приобретения оборудования и инструментов, необходимых для ведения бизнеса, покупки сельскохозяйственных животных, семян и посадочного материала, а также для оплаты аренды помещений и иных производственных нужд, связанных с реализацией бизнес-проекта.

При этом законодательством предусмотрен ряд ограничений. Средства гранта запрещено направлять на личные расходы, приобретение жилья, погашение кредитов и иных долговых обязательств.

Кто имеет право на получение гранта

Олжас Омар рассказал, что претендовать на получение гранта могут только граждане, относящиеся к социально уязвимым слоям населения.

"В их числе получатели адресной социальной помощи, многодетные семьи, лица, потерявшие кормильца, граждане, воспитывающие ребенка с инвалидностью, лица с инвалидностью, переселенцы и кандасы. Для участия в программе заявитель должен соответствовать нескольким обязательным требованиям. На момент подачи заявки гражданин должен быть официально зарегистрирован в качестве безработного либо иметь индивидуальное предпринимательство, зарегистрированное менее одного года назад", – заявил он.

Кроме того, обязательным условием является наличие сертификата о прохождении обучения по проекту "Бастау Бизнес", выданного не более трех лет назад. Также заявитель должен подготовить бизнес-план, содержащий описание проекта, финансовые расчеты и предполагаемые результаты реализации бизнес-идеи.

В каких случаях заявка будет отклонена автоматически

По данным спикера, проверка заявителей осуществляется через государственные информационные системы.

"В ряде случаев портал автоматически отклоняет заявку без рассмотрения комиссией. Отказ получат граждане, имеющие официальное место работы по трудовому договору, просроченную задолженность по кредитам, а также лица, ранее получавшие государственные гранты или микрокредиты в рамках программ поддержки занятости и предпринимательства. Кроме того, подать заявку не смогут граждане, признанные банкротами, пенсионеры, а также лица, закрывшие индивидуальное предпринимательство менее чем за шесть месяцев до подачи документов", – дополнил Олжас Омар.

Вместе с тем он рассказал, что основанием для отказа также станет отсутствие лицензии в случаях, когда выбранный вид деятельности требует обязательного лицензирования.

Новые обязательства получателей грантов в 2026 году

Олжас Омар озвучил, что с 2026 года для получателей государственных грантов введены дополнительные требования, направленные на повышение эффективности использования бюджетных средств и развитие предпринимательской активности.

"Одним из ключевых нововведений стало увеличение срока мониторинга проектов. Если ранее контроль за реализацией бизнес-идеи осуществлялся в течение одного года, то теперь этот период составляет 24 месяца. В течение первых 18 месяцев после получения гранта предприниматель обязан создать как минимум одно новое рабочее место и трудоустроить на постоянную работу человека, направленного Карьерным центром. Также грантополучатели обязаны регулярно отчитываться о ходе реализации проекта. Отчеты необходимо предоставлять каждые три месяца через портал business.enbek.kz на протяжении двух лет", – продолжил спикер.

С его слов, еще одним новшеством стала повышенная открытость информации. Сведения обо всех получателях грантов, реализуемых проектах и созданных рабочих местах будут ежегодно публиковаться в открытом доступе до 10 апреля.

Как проходит конкурсный отбор

Олжас Омар подчеркнул, что процедура отбора участников программы направлена на обеспечение максимальной прозрачности и объективности принимаемых решений.

"Для каждого потока заявителей формируется новый состав комиссии, что исключает возможность постоянного участия одних и тех же экспертов в принятии решений. Такая ротация позволяет повысить доверие к результатам конкурса. Заседания комиссий проводятся в открытом формате с обязательной аудио- и видеофиксацией. Кроме того, процесс рассмотрения заявок может транслироваться в прямом эфире. В целях общественного контроля в работе комиссий могут принимать участие независимые наблюдатели, включая представителей депутатского корпуса, средств массовой информации, общественных организаций и бизнес-сообщества", – резюмировал он.

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