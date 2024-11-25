В Целиноградском районе Акмолинской области продолжают реализовать инфраструктурные проекты

В пристоличном регионе реализуют ряд проектов по ремонту и строительству дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 1536,7 км, из которых 202 км — дороги республиканского значения, 101,6 км — областного, 186,4 км — районного значения, 1046,7 км — улично-дорожная сеть сельских населенных пунктов.

"На сегодня в уходящем году проведены строительно-монтажные работы по 33 объектам: из них 10 – строительство улично-дорожной сети, 21 – капитальный ремонт, в том числе 3 проектов по установке уличных освещения и 1 проект — капитальный ремонт моста районного значения, 2 проекта по среднему ремонту дорог. Стоит отметить, что из всех 33 проектов реализация 7 проектов начата в 2024 году. В целом за год было заасфальтировано 47 км участка дорог в селах Талапкер, Караоткель, Коянды, Кызылжар, Отемис, Тонкерис, Кажымукан и Кабанбай батыр. Разработаны проектно-сметные документации по капитальному ремонту и строительству по селам Маншук Маметова , Коянды, Нуресиль и Зеленый Гай. Указанными проектами охвачено общий протяженностью 78,1 км внутри поселковых дорог", — сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района.

По данным ведомства, по итогам 2024 года показатель доли дорог улично-дорожной сети в хорошем и удовлетворительном состоянии достигло 65%, районного значения 68%. К тому же, в 2025 году запланировано продолжить работы по переходящими проектами и начать реализацию новых и заасфальтировать более 80 километров дорог.

"В прошлом году на развитие транспортной инфраструктуры района выделено 24, 3 млрд. тенге, проведены строительно-монтажные работы по 27 объектам: из них 5 – строительство улично-дорожной сети, 17 – капитальный ремонт, в том числе 5 проектов по установке уличного освещения и 1 проект по капитальному ремонту моста на а/д районного значения, 2 – средний ремонт, 3 – текущий ремонт. Также из 27 проектов реализация 16 проектов начата в 2023 году. В целом, за 2023 год было заасфальтировано 118 километров участка дорог, из них 89,6 внутри поселковые дороги и 27,5 км дороги районного значения", — проинформировали в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района.

Помимо дорожной инфраструктуры в районе ведется работа, направленная на доступ к качественной питьевой воде.





"В 2023 году введены в эксплуатацию сети водоснабжения сел Родина и Арайлы, в данный момент в семи населенных пунктах ведутся строительно-монтажные работы по строительству и реконструкции сетей водоснабжения в селах Аккайын, Родина, Тонкерис, Караоткель, Софиевка, Нуресиль и Кызылсуат. Ввод объектов в эксплуатацию планируется в 2025 году. Ведется реализация проекта "Строительство водовода с Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан, предусмотрены бурение 21 скважины, строительство водоочистного сооружения с фильтрационной станцией и прокладка трубопроводов. Трубопровод для исходной воды, соединяющий скважины, будет иметь длину 28 км, основной водопровод — 58 км. Завершение проекта планируется до конца 2025 года", — проинформировали в отделе строительства Целиноградского района.