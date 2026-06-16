Целиноградский район Акмолинской области масштабно обновляет инженерные сети

Пристоличный Целиноградский район переживает масштабную инфраструктурную перезагрузку.

Будучи одним из самых динамично развивающихся регионов Акмолинской области, район ежегодно сталкивается с серьезным вызовом – стремительным ростом населения, который требует адекватного и опережающего развития жилищно-коммунального хозяйства. Как именно регион решает эти стратегические задачи, детально рассказал аким Целиноградского района Дарын Сабыргали в своем выступлении на брифинге в РСК.

Обеспечение населения чистой питьевой водой традиционно остается в числе безусловных приоритетов местных властей. Район подошел к этому вопросу системно, развернув масштабное строительство водопроводных сетей. Жители сел Аккайын, Нуресиль, Караменды батыр, Родина и Тонкерис уже ощутили плоды этой работы – там новые сети водоснабжения полностью введены в эксплуатацию. Прямо сейчас строительная техника работает на улицах сел Караоткель, Кызылсуат и Софиевка. Но коммунальное ведомство района смотрит далеко вперед: на стадии завершения находится разработка проектно-сметной документации для модернизации систем водоснабжения в еще целом ряде сел, включая Коянды, Тастак, Акжар, а также для строительства жизненно важного второго этапа группового водовода от Кенжебайского месторождения до крупных населенных пунктов Талапкер и Кажымукан.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Параллельно в районе зажигаются новые огни в буквальном и переносном смысле. Надежное электроснабжение – еще один кит, на котором держится коммунальный комфорт. Здесь завершено строительство второй очереди сетей в селе Караоткель, продолжается подключение новых комплектных трансформаторных подстанций в Коянды, а на будущий год запланирован очередной крупный этап в селе Кажымукан. Чтобы система работала как часы, район постепенно передает сети в руки профессионалов – крупные объекты в селах Рахымжана Кошкарбаева и Софиевка уже переданы в доверительное управление АО "АРЭК".

"В условиях активного роста населения района сохраняется потребность в дальнейшем развитии инженерной и транспортной инфраструктуры. Актуальными остаются вопросы строительства и ремонта дорог, обеспечения качественным водоснабжением, электроснабжением и газификацией отдельных населенных пунктов", – подчеркнул в своем докладе Дарын Сабыргали.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Настоящим драйвером повышения качества жизни в регионе стала газификация, которая буквально стирает разницу между городом и селом, избавляя людей от необходимости запасаться углем и дровами. Прорывным достижением отчетного периода стал одновременный ввод в эксплуатацию сразу семи объектов газоснабжения в селах Нурлы, Аккайын, Шубар, Алтынсарина, Талапкер, Коянды и Караоткель. На этом газовая экспансия не останавливается: помимо плановых работ в Каражаре, Акмоле и на пусковых комплексах Караоткеля, местные власти заключили выгодное бесплатное партнерство с проектировщиками. До конца года будет готова документация на газификацию еще шести сел, среди которых Кабанбай батра, Нуресиль и Арайлы. Для тех же населенных пунктов, где пока сохраняется центральное теплоснабжение, в преддверии холодов провели тотальный апгрейд – полностью обновили изношенные трубы и ключевые узлы котельного оборудования, гарантируя стабильный отопительный сезон.

Не менее впечатляющие цифры демонстрирует и дорожно-транспортный сектор, который тесно переплетен с уличным благоустройством. Масштабные строительно-монтажные работы охватили 19 объектов дорожной инфраструктуры. В результате дорожникам удалось заасфальтировать около 81 километра дорог в 14 селах района. И в этом году темпы снижать не планируют: за счет привлечения подрядных организаций и собственных средств инвесторов планируется уложить еще более 75 километров нового асфальта, а также начать подготовку к строительству нового моста через реку Есиль с подъездными путями.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Параллельно с новым дорожным полотном в районе активно модернизируют системы уличного освещения. Установлено более 5 тысяч современных светильников в 12 населенных пунктах. Светлые улицы – это не только эстетика, но и прямая безопасность граждан, подкрепленная установкой почти пяти тысяч знаков и дорожных элементов. А в рамках общей программы благоустройства сразу в 15 селах района появились новые, современные детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха и системы видеонаблюдения.

В завершение своего выступления руководитель района акцентировал внимание на ключевой миссии местной исполнительной власти:

"Главная задача района сегодня – не просто сохранять положительную динамику статистических показателей, а обеспечить, чтобы каждый житель почувствовал результаты этой работы через качественные дороги, стабильное водо- и электроснабжение, доступное жилье, новые рабочие места и комфортную среду для жизни".