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Оформление гражданства Казахстана для россиян в рассрочку: МВД сделало важное заявление

Оформление гражданства Казахстана для россиян в рассрочку: МВД сделало важное заявление, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 15:24 Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел Казахстана сегодня, 25 ноября 2024 года, высказалось о компаниях, которые якобы помогают получить гражданство, сообщает Zakon.kz.

Из заявления следует, что "в интернете размещаются рекламы компаний, оказывающих услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения в органах внутренних дел ряда миграционных услуг, в том числе приема в гражданство".

МВД сделало заявление касательно получения гражданства Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 15:24

Фото: Telegram/POLICE_of_KZ

"Необходимо отметить, что данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают. В этой связи МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества через интернет в данной сфере", – подчеркнули в пресс-службе МВД РК.

В ведомстве отметили, что для получения казахстанского гражданства ходатайствующие должны лично обращаться в органы внутренних дел.

"При этом подача пакета документов по доверенности или через третьих лиц запрещена".Пресс-служба МВД РК

20 ноября 2024 года стало известно, что число вышедших из казахстанского гражданства с 2019 года уменьшилось более чем в 16 раз. Об этом проинформировал государственный советник Ерлан Карин.

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