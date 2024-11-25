Оформление гражданства Казахстана для россиян в рассрочку: МВД сделало важное заявление
Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел Казахстана сегодня, 25 ноября 2024 года, высказалось о компаниях, которые якобы помогают получить гражданство, сообщает Zakon.kz.
Из заявления следует, что "в интернете размещаются рекламы компаний, оказывающих услуги по консультированию, сбору и оформлению документов для получения в органах внутренних дел ряда миграционных услуг, в том числе приема в гражданство".
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
"Необходимо отметить, что данные фирмы ни гражданство, ни документы, удостоверяющие личность, не выдают. В этой связи МВД предупреждает о возможных случаях мошенничества через интернет в данной сфере", – подчеркнули в пресс-службе МВД РК.
В ведомстве отметили, что для получения казахстанского гражданства ходатайствующие должны лично обращаться в органы внутренних дел.
"При этом подача пакета документов по доверенности или через третьих лиц запрещена".Пресс-служба МВД РК
20 ноября 2024 года стало известно, что число вышедших из казахстанского гражданства с 2019 года уменьшилось более чем в 16 раз. Об этом проинформировал государственный советник Ерлан Карин.
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