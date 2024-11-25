Депутат крупным операторам нефтедобывающих проектов: Через 20 лет скажете "сау болыңыздар"

Депутат Мажилиса Альберт Рау на правительственном часе 25 ноября рассказал, каким видит будущее нефтегазовой отрасли Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Депутат Абзал Куспан поинтересовался, как будут наращивать участие Тенгиза, Кашагана и Карачаганака в поставках нефти на внутренний рынок для переработки.

"В Соглашении о разделе продукции предусмотрена возможность операторами данных нефтедобывающих проектов поставка до 100% нефти на внешние рынки. И ограничений на поставки на внутренний рынок нет. То есть при наличии соответствующей цены, которая обеспечит экспортный нетбэк (или индекс экспортного паритета – Ред.), мы готовы провести с ними переговоры, открытые и добросовестные, в рамках международного права и в рамках исполнения наших обязательств по нашим соглашениям, по возможности поставки таких объемов на внутренний рынок", – сказал в ответ министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

В свою очередь, представители операторов сообщили, что сбыт продукции – это прерогатива акционеров.

Позже, подводя итоги "правчаса", депутат Альберт Рау также обратился к операторам.

"Уважаемые, как у нас называют, три ведущие компании, вы услышьте нас тоже. Мир изменился. Не только Казахстан изменился. Какими мы были 33 года назад и какие мы сегодня. Нам нужно удвоить ВВП. Мы же не удвоим добычу нефти? Мы не удвоим, так же как не удвоим добычу руды. Мы не можем вырастить двойной урожай. Только за счет переработки можем нарастить наш ВВП. Поэтому при всем уважении, действительно, у людей складывается такое ощущение, что вы четко считаете, что там будет через 20 лет, и когда у нас нефть закончится (скажите – Прим. ред.): "Салам алейкум, сау болыңыздар! Мы пошли". Не принимает народ сегодня этого", – отметил он.

Депутат указал на важность наращивания переработки нефти внутри страны.

"Вы сказали в своем ответе, что над вами стоят акционеры. Мы понимаем и уважаем международный капитал, мы понимаем положение об отдаче инвестиций. Но кто из вас за 30 лет подумал о том, чтобы нарастить переработку нефти? Давайте прямо говорить. Страны, которые не имеют нефти, ее перерабатывают и дальше продают на рынке готовую продукцию. Поставьте переработку. Продавайте на внешний рынок готовую продукцию. У вас же все есть для этого – и потенциал и инженерный состав. Мы это говорим от имени людей. Нам нужно нарастить экономику", – заявил Рау.

По его словам, тремя основными составляющими будущего отрасли являются разведка, переработка и стабильность на внутреннем рынке.

Ранее депутат Едил Жанбыршин заявил, что в ближайшие 15 лет запасы углеводородных ресурсов могут быть исчерпаны в Казахстане.