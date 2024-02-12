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Альберт Рау: Потеря каждого дерева для нас трагедия

Вице-спикер Мажилиса высказался о лесных пожарах Фото: pixabay
О лесных пожарах в Казахстане высказался на правительственном часе в Мажилисе 12 февраля вице-спикер палаты Альберт Рау, сообщает Zakon.kz.

Вице-спикер Мажилиса Альберт Рау отметил, что ежегодно на территории государственного лесного фонда в Казахстане фиксируют от 600 до 800 лесных пожаров. 

"Только за последние пять лет зарегистрировали более 3000 случаев лесных пожаров общей площадью 610 тыс. га леса. Динамика впечатляет. Но согласитесь, для страны, у которой лесистость 5%, потеря каждого дерева – это маленькая трагедия".Альберт Рау

Он также назвал самой большой трагедией пожар в государственном лесном природном резервате Семей орманы в июне 2023 года, который уничтожил 60 тыс. га леса. При борьбе с огнем погибли 15 человек.

Как напомнил вице-спикер, глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании оперативного штаба Абайской области отметил, что в этой сфере накопилось очень много нерешенных проблем. Прежде всего необходимо работать над предотвращением таких масштабных бедствий. А при возникновении ЧС все соответствующие мероприятия должны быть организованы на самом высоком уровне. Президент отметил среди главных проблем профессиональную халатность и абсолютное равнодушие чиновников к судьбам людей.

По словам Альберта Рау, депутаты Мажилиса хотят понять, какую работу проводят государственные органы для исполнения поручения президента, как внедряются новые технологии, средства по профилактике и борьбе с лесными пожарами.

По данным Генеральной прокуратуры, за последние пять лет лесные пожары в Казахстане причинили ущерб природе на 30 млрд тенге.

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