На сколько лет хватит нефти в Казахстане
Фото: kmg.kz
Депутат Едил Жанбыршин на правительственном часе в Мажилисе 25 ноября заявил, что в ближайшие 15 лет запасы углеводородных ресурсов могут быть исчерпаны в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
Едил Жанбыршин напомнил, что на сегодня на счету государства 548 месторождений углеводородного сырья, общий объем запасов нефти составляет 4,3 млрд тонны.
"72% запасов углеводородного сырья приходятся на такие крупные месторождения как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак. Очевидно, что через 10-15 лет объемы добычи нефти и газа на этих трех крупных предприятиях снизится. Кроме того, на месторождениях поздней стадии разработки добыча нефти и газа снижается, некоторые перестают работать... Если сохранятся нынешние медленные темпы геологоразведки и сегодняшние темпы добычи нефти, то в в ближайшие 15 лет запасы углеводородов ресурсов будут исчерпаны", – заявил мажилисмен.
Ранее глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев озвучил причины снижения добычи нефти в Казахстане.
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