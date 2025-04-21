Косули в бурной реке Бухтарма попали на видео
Фото: pixabay
Сотрудники Катон-Карагайского национального парка сняли на видео косуль, которые переплыли реку Бухтарма, сообщает Zakon.kz.
Государственные инспекторы продолжают патрулировать территорию национального парка, следя за сохранностью природы и соблюдением правил охраны окружающей среды.
"21 апреля 2025 года инспекторы Усть-Язовинского лесничества вели наблюдение за косулями и маралами. Смотрите, как эти грациозные животные решаются на невероятный поступок – переплывают бурную реку Бухтарма", – отметили в нацпарке.
В Нацпарке отметили, что патрулирование помогает не только контролировать состояние лесов, но и предотвращать нарушения, обеспечивая безопасность животных и растений.
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