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Снег, 14-градусный мороз и тепло до +17°С: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Уборка снега, снегоуборочная техника, снегоуборочные машины, коммунальные службы, коммунальная служба, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 15:06 Фото: Zakon.kz
Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 26 по 28 ноября 2024 года.

В Астане:

  • 26 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С мороза, днем около 0°С.
  • 27 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10-12°С, днем -3-5°С мороза.
  • 28 ноября – переменная облачность, днем – снег, поземок. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -12-14°С, днем -4-6°С мороза.

В Алматы:

  • 26 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +9+11°С тепла.
  • 27-28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +10+12°С тепла.

В Шымкенте:

  • 26 ноября – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +15+17°С тепла.
  • 27-28 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +15+17°С тепла.

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