Снег, 14-градусный мороз и тепло до +17°С: прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту

Фото: Zakon.kz

Специалисты РГП "Казгидромет" предоставили корреспонденту Zakon.kz прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие трое суток – с 26 по 28 ноября 2024 года.

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