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"Бурабай" начинает работать по новым тарифам

&quot;Бурабай&quot; начинает работать по новым тарифам, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2024 14:04 Фото: burabaypark.qr-pib.kz
Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай" выступил с важным заявлением к посетителям, любителям спортивной рыбалки, арендаторам и иным заинтересованным лицам. Согласно нему, парк с 26 ноября 2024 года начинает работать по новым тарифам, сообщает Zakon.kz.

Теперь до конца 2024 года (1 МРП = 3 692 тенге) плата за въезд будет составлять:

  • легковой автомобиль – 0,3 МРП (1 108 тенге);
  • микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль – 1 МРП (3 692 тенге);
  • автобус до 32 мест – 2 МРП (7 384 тенге);
  • автобус свыше 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).

Уже с 1 января 2025 года (1 МРП = 3 932 тенге) плата за въезд составит:

  • легковой автомобиль – 0,3 МРП (1180 тенге);
  • микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль – 1 МРП (3932 тенге);
  • автобус до 32 мест – 2 МРП (7864 тенге);
  • автобус свыше 32 мест – 3 МРП (11796 тенге).

Плата за въезд в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября:

  • легковой автомобиль – 0,4 МРП (1573 тенге);
  • микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль – 1,5 МРП (5898 тенге);
  • автобус до 32 мест – 2,5 МРП (9830 тенге);
  • автобус свыше 32 мест – 3,5 МРП (13762 тенге).

Освобождены от платы за въезд на территорию природоохранного учреждения:

  • автотранспортные средства жителей, проживающих в границах национального парка и его охранной зоны (зарегистрированные на данной территории);
  • автотранспортные средства пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, ветеранов труда;
  • специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и пр.;
  • автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров;
  • сельскохозяйственные и мелиоративные машины;
  • электромобили.
"Жители иных населенных пунктов Бурабайского, Буландинского и Енбекшилдерского районов, расположенных вне территории нацпарка, и его охранной зоны должны платить за посещение ООПТ и въезд автотранспорта на общих основаниях".ГНПП "Бурабай"

Также отмечено, что все контрольно-пропусные пункты (КПП) нацпарка подключены к услугам платежей банков второго уровня.

Кроме того, сохраняется оплата безналичным и наличным расчетом (через терминал).

Стоимость путевки на спортивно-любительское рыболовство составляет 0,16 МРП (591 тенге). Стоимость предоставления туристских троп и маршрутов составит 0,26 МРП (960 тенге).

Также в МРП утверждены и новые тарифы для 47 субъектов бизнеса, работающих на территории парка сезонно.

15 ноября 2024 года сообщалось, что в Бурабае от неминуемой гибели спасли обессиленного пеликана.

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