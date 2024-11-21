"Бурабай" начинает работать по новым тарифам
Теперь до конца 2024 года (1 МРП = 3 692 тенге) плата за въезд будет составлять:
- легковой автомобиль – 0,3 МРП (1 108 тенге);
- микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль – 1 МРП (3 692 тенге);
- автобус до 32 мест – 2 МРП (7 384 тенге);
- автобус свыше 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).
Уже с 1 января 2025 года (1 МРП = 3 932 тенге) плата за въезд составит:
- легковой автомобиль – 0,3 МРП (1180 тенге);
- микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль – 1 МРП (3932 тенге);
- автобус до 32 мест – 2 МРП (7864 тенге);
- автобус свыше 32 мест – 3 МРП (11796 тенге).
Плата за въезд в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября:
- легковой автомобиль – 0,4 МРП (1573 тенге);
- микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль – 1,5 МРП (5898 тенге);
- автобус до 32 мест – 2,5 МРП (9830 тенге);
- автобус свыше 32 мест – 3,5 МРП (13762 тенге).
Освобождены от платы за въезд на территорию природоохранного учреждения:
- автотранспортные средства жителей, проживающих в границах национального парка и его охранной зоны (зарегистрированные на данной территории);
- автотранспортные средства пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, ветеранов труда;
- специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и пр.;
- автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров;
- сельскохозяйственные и мелиоративные машины;
- электромобили.
"Жители иных населенных пунктов Бурабайского, Буландинского и Енбекшилдерского районов, расположенных вне территории нацпарка, и его охранной зоны должны платить за посещение ООПТ и въезд автотранспорта на общих основаниях".ГНПП "Бурабай"
Также отмечено, что все контрольно-пропусные пункты (КПП) нацпарка подключены к услугам платежей банков второго уровня.
Кроме того, сохраняется оплата безналичным и наличным расчетом (через терминал).
Стоимость путевки на спортивно-любительское рыболовство составляет 0,16 МРП (591 тенге). Стоимость предоставления туристских троп и маршрутов составит 0,26 МРП (960 тенге).
Также в МРП утверждены и новые тарифы для 47 субъектов бизнеса, работающих на территории парка сезонно.
15 ноября 2024 года сообщалось, что в Бурабае от неминуемой гибели спасли обессиленного пеликана.