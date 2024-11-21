"Бурабай" начинает работать по новым тарифам

Государственный национальный природный парк (ГНПП) "Бурабай" выступил с важным заявлением к посетителям, любителям спортивной рыбалки, арендаторам и иным заинтересованным лицам. Согласно нему, парк с 26 ноября 2024 года начинает работать по новым тарифам, сообщает Zakon.kz.

Теперь до конца 2024 года (1 МРП = 3 692 тенге) плата за въезд будет составлять:

легковой автомобиль – 0,3 МРП (1 108 тенге);

микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль – 1 МРП (3 692 тенге);

автобус до 32 мест – 2 МРП (7 384 тенге);

автобус свыше 32 мест – 3 МРП (11 076 тенге).

Уже с 1 января 2025 года (1 МРП = 3 932 тенге) плата за въезд составит:

легковой автомобиль – 0,3 МРП (1180 тенге);

микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль – 1 МРП (3932 тенге);

автобус до 32 мест – 2 МРП (7864 тенге);

автобус свыше 32 мест – 3 МРП (11796 тенге).

Плата за въезд в выходные и праздничные дни с 1 мая по 30 сентября:

легковой автомобиль – 0,4 МРП (1573 тенге);

микроавтобус вместимостью до 16 мест и грузовой автомобиль – 1,5 МРП (5898 тенге);

автобус до 32 мест – 2,5 МРП (9830 тенге);

автобус свыше 32 мест – 3,5 МРП (13762 тенге).

Освобождены от платы за въезд на территорию природоохранного учреждения:

автотранспортные средства жителей, проживающих в границах национального парка и его охранной зоны (зарегистрированные на данной территории);

автотранспортные средства пенсионеров, лиц с инвалидностью, ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, ветеранов труда;

специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: организации скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и пр.;

автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров;

сельскохозяйственные и мелиоративные машины;

электромобили.

"Жители иных населенных пунктов Бурабайского, Буландинского и Енбекшилдерского районов, расположенных вне территории нацпарка, и его охранной зоны должны платить за посещение ООПТ и въезд автотранспорта на общих основаниях". ГНПП "Бурабай"

Также отмечено, что все контрольно-пропусные пункты (КПП) нацпарка подключены к услугам платежей банков второго уровня.

Кроме того, сохраняется оплата безналичным и наличным расчетом (через терминал).

Стоимость путевки на спортивно-любительское рыболовство составляет 0,16 МРП (591 тенге). Стоимость предоставления туристских троп и маршрутов составит 0,26 МРП (960 тенге).

Также в МРП утверждены и новые тарифы для 47 субъектов бизнеса, работающих на территории парка сезонно.

15 ноября 2024 года сообщалось, что в Бурабае от неминуемой гибели спасли обессиленного пеликана.