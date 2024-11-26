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Трудовые мигранты в Казахстане: кто и в каких отраслях работает

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По состоянию на 1 ноября 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 246 иностранных граждан. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной зашиты населения (МТСЗН).

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

  • 543 разрешения для руководителей и их заместителей (первая категория),
  • 2 514 разрешений для руководителей структурных подразделений (вторая категория).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4 859 и 917 человек соответственно.

Также, как уточнили в ведомстве, на сезонные работы привлечены 1 120 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3 293 человека.

"На данный момент в Казахстане насчитывается 1 789 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 389,8 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,8% от общей численности работников".Пресс-служба МТСЗН РК

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 5 155 чел.,
  • обрабатывающей промышленности – 1 387 чел.,
  • административное и вспомогательное обслуживание – 1 363 чел.,
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 359 чел.,
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 168 чел.

Интересно, что основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  1. Китай – 4 664 чел.,
  2. Узбекистан – 1 230 чел.,
  3. Турция – 1 150 чел.,
  4. Индия – 1 108 чел.

Днем ранее, 25 ноября, стало известно, что Казахстан принял 1,1 млн этнических казахов с 1991 года. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

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