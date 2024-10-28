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Какие должности занимают трудовые мигранты, работающие в Казахстане

Новостройка, новостройки, постройка, застройка, стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, новостройки, новостройка, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 09:33 Фото: Zakon.kz
По состоянию на 1 октября 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов (МИО) на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 707 иностранных граждан. Об этом Zakon.kz рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК.

Из релиза за 28 октября следует, что среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории:

  • 548 – для руководителей и их заместителей (первая категория);
  • 2503 – для руководителей структурных подразделений (вторая категория).
"Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 4874 и 861 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1586 человек, а в рамках корпоративного перевода – 3335 человек".Пресс-служба МТСЗН РК

По данным ведомства, на данный момент в Казахстане насчитывается 1799 работодателей, использующих ИРС. На них работают более 390,2 тыс. граждан Казахстана, что составляет 96,6% от общей численности работников.

"По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах:

  • строительства – 5144 человека;
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1638 человек;
  • административного и вспомогательного обслуживания – 1439 человек;
  • обрабатывающей промышленности – 1376 человек;
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1344 человека", – перечислили в пресс-службе МТСЗН РК.

В Минтруда уточнили, что основными странами исхода трудовых мигрантов являются:

  • Китай – 4600 человек;
  • Узбекистан – 1698 человек;
  • Турция – 1145 человек;
  • Индия – 1101 человек.

"В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2024 году общая квота установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 21,5 тыс. единиц", – напомнили в пресс-службе.

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По состоянию на 1 сентября 2024 года по разрешениям МИО на территории Казахстана работали 14 346 иностранцев (на 1 августа их число составляло 13 835).

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