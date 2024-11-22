Оформление медсправок и анализов без посещения врача: чем это опасно
Как отмечается в Telegram-канале о мошенничествах aqparat saqsysy, многие компании и частные лица предлагают "быстро" оформить справки о здоровье, медицинские заключения или результаты анализов, все без посещения врачей и лабораторий.
Мошенники предлагают оформить справки за пару часов через мессенджеры или соцсети. Убеждают, что документы "официальные" и подписаны врачами. При этом используют поддельные печати, штампы и подписи, чтобы справка выглядела достоверно.
Чем это опасно?
- Юридическая ответственность. Использование поддельных справок влечет штрафы или даже уголовное наказание.
- Проблемы с работодателями или учебными заведениями. Легко проверить подлинность справки, и это может повлиять на вашу репутацию.
- Риски для здоровья. Поддельные результаты анализов могут ввести в заблуждение врачей, что приведет к неверному лечению.
Казахстанцам рекомендуют оформлять медицинские документы только в официальных медучреждениях. Проверять лицензии и аккредитацию клиник. Не доверять объявлениям, обещающим справки "без визита к врачу".
Отметим, что ранее казахстанцев предупреждали о мошенниках, предлагавших купить водительские права на любой вид транспорта.