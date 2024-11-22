Оформление медсправок и анализов без посещения врача: чем это опасно

В Казахстане участились случаи мошенничества, связанного с подделкой медицинских документов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в Telegram-канале о мошенничествах aqparat saqsysy, многие компании и частные лица предлагают "быстро" оформить справки о здоровье, медицинские заключения или результаты анализов, все без посещения врачей и лабораторий.

Мошенники предлагают оформить справки за пару часов через мессенджеры или соцсети. Убеждают, что документы "официальные" и подписаны врачами. При этом используют поддельные печати, штампы и подписи, чтобы справка выглядела достоверно.

Чем это опасно?

Юридическая ответственность. Использование поддельных справок влечет штрафы или даже уголовное наказание.

Проблемы с работодателями или учебными заведениями. Легко проверить подлинность справки, и это может повлиять на вашу репутацию.

Риски для здоровья. Поддельные результаты анализов могут ввести в заблуждение врачей, что приведет к неверному лечению.

Казахстанцам рекомендуют оформлять медицинские документы только в официальных медучреждениях. Проверять лицензии и аккредитацию клиник. Не доверять объявлениям, обещающим справки "без визита к врачу".

Отметим, что ранее казахстанцев предупреждали о мошенниках, предлагавших купить водительские права на любой вид транспорта.