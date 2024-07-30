Старые вагоны без кондиционеров: на жалобы казахстанцев ответил глава Минтранспорта

Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве 30 июля 2024 года рассказал, когда на смену старым вагонам придут новые. На качество перевозок постоянно жалуются казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

По словам Марата Карабаева, на сегодня имеется 2667 вагонов. 30% из них – это вагонный парк с возрастом свыше 25 лет.

"Этого мало. Парк вагонов достаточно старый. В них не предусмотрены кондиционеры. Именно поэтому в жаркий летний период из оборота мы определенные вагоны снимаем. Поэтому я говорю, что (в этом году. – Прим. ред.) значительно увеличили поставку вагонного парка для КТЖ. Есть конкретные сроки, по нашим расчетам, в этом году – 140 (новых вагонов будут. – Прим. ред.), в следующем – 224 и в 2026 году, когда мы получим свыше 250 вагонов, – примерно будет 3 тыс. вагонов в национальной компании. Этого достаточно для того, чтобы регулировать вопросы", – заявил он.

Он же рассказал, есть ли у министерства возможность отказать в лицензии перевозчикам, если они используют старые и грязные вагоны.

"Безусловно, такая возможность есть – отвод лицензии. У нас 12 частных перевозчиков. Но тогда мы вернемся к тому вопросу, что ранее был задан. У нас сейчас не хватает вагонного состава. Если мы из оборота частных перевозчиков остановим, тогда это приведет к тому, что нехватка билетов еще больше будет. Да, мы понимаем, что вагоны свыше 25 лет (эксплуатируются. – Прим. ред.). Да, такое есть, но как только пополним новым вагонным парком, после этого по таким частым тоже решения будем принимать. Сейчас для нас приоритет – наличие данных вагонов для обеспечения сообщения между регионами Казахстана", – резюмировал министр.

20 июня 2024 года председатель правления АО "Пассажирские перевозки" Жанибек Тайжанов рассказал, когда национальный перевозчик полностью избавится от старых вагонов.

2 июля 2024 года внесены изменения в санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам для перевозки пассажиров и грузов".