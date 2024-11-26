Стоит ли казахстанцам ожидать повышение цен на ж/д билеты

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве 26 ноября 2024 года заявил, что цены на железнодорожные билеты останутся стабильными, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, планируемый пересмотр тарифной политики коснется только грузовых перевозок. "Это не касается пассажирских перевозок. Билеты не подорожают в следующем году, да. И в ближайшие праздники не стоит ожидать, никаких изменений будет. Стоимость билетов будет прежней", – озвучил министр. Представители СМИ также уточнили, повлияет ли на стоимость билетов обновление парка вагонов. "Мы с 1 октября повысили стоимость ж/д билетов, других изменений не планируется в ближайшем будущем. Цена будет стабильной", – ответил он. Ранее министр транспорта Марат Карабаев сообщил о работе по обновлению железнодорожного подвижного состава и парка вагонов. Читайте также Качество дорог улучшают в районе Акмолинской области

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