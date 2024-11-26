Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Стоит ли казахстанцам ожидать повышение цен на ж/д билеты

Железнодорожный вокзал, поезд, пассажиры, железная дорога, рельсы, ЖД, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 17:10 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта Марат Карабаев на пресс-конференции в правительстве 26 ноября 2024 года заявил, что цены на железнодорожные билеты останутся стабильными, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, планируемый пересмотр тарифной политики коснется только грузовых перевозок.

"Это не касается пассажирских перевозок. Билеты не подорожают в следующем году, да. И в ближайшие праздники не стоит ожидать, никаких изменений будет. Стоимость билетов будет прежней", – озвучил министр.

Представители СМИ также уточнили, повлияет ли на стоимость билетов обновление парка вагонов.

"Мы с 1 октября повысили стоимость ж/д билетов, других изменений не планируется в ближайшем будущем. Цена будет стабильной", – ответил он.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев сообщил о работе по обновлению железнодорожного подвижного состава и парка вагонов.

Читайте также

Ремонт трассы, ремонт дороги, асфальтобетонные работы, асфальтоукладчики, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
Качество дорог улучшают в районе Акмолинской области
Екатерина Елисеева
Министерство транспорта РК Правительство РК 2024 год Цены Поезда
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
землетрясение близ Алматы
Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: