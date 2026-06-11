Почти 170 тысяч обращений: Токаеву доложили о работе по защите прав детей

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял уполномоченного по правам ребенка Динару Закиеву, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт Акорды 11 июня 2026 года, президенту была представлена информация о внедрении системных мер по защите прав детей.

"Динара Закиева сообщила, что в текущем году была принята концепция "Дети Казахстана". Уполномоченным по правам ребенка проведена систематизация мер обеспечения прав ребенка в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты и безопасности. На основе анализа ситуации выработан план действий на 5 лет, включающий 158 мер по усилению социальной поддержки и правовой защиты детей", – говорится в сообщении.

Детский омбудсмен также доложила, что завершена работа по созданию управлений по защите прав детей в структуре акиматов регионов и закреплению их функций в национальном законодательстве. В настоящее время проводятся необходимые организационные процедуры.

В текущем году был проведен мониторинг ситуации в девяти регионах, дана оценка качества мер, направленных на обеспечение психологического благополучия и профилактику нарушений прав детей.

По информации Закиевой, созданы центры психологической поддержки и внедрена единая программа диагностики психологического благополучия. Это позволило обеспечить на местном уровне системную поддержку детей, нуждающихся в повышенном внимании и помощи.

Также Динара Закиева рассказала о работе по обращениям, в том числе поступающим в Государственный контакт-центр 111.

Внедрение и размещение в школах QR-111 показало эффективность в установлении прямого взаимодействия с детьми и выявлении фактов нарушения их прав. С момента запуска данного инструмента, с октября 2024 по июнь 2026 года, от детей поступило 167 тыс. сообщений, а также 4523 звонка.

Отдельное внимание уделено вопросам развития и улучшения инфраструктуры для детей, в том числе в сельской местности, а также обеспечения поддержки родителей и их ответственности за безопасность детей.

Президент подчеркнул важность консолидации усилий уполномоченного по правам ребенка, правительства и местных исполнительных органов в целях качественной реализации концепции "Дети Казахстана".

10 июня Касым-Жомарт Токаев принял министра труда и социальной защиты населения Аскарбека Ертаева.