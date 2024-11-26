66-летний алматинец, ударивший женщину в автобусе, задержан

Фото: Zakon.kz

На днях в одном из автобусов в Алматы произошел конфликт между пассажирами. Недовольный мужчина ударил женщину, которая по его словам, громко разговаривала по телефону. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города заявили Zakon.kz, что дебошир арестован.

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