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66-летний алматинец, ударивший женщину в автобусе, задержан

66-летний алматинец, ударивший женщину в автобусе, задержан, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 10:27 Фото: Zakon.kz
На днях в одном из автобусов в Алматы произошел конфликт между пассажирами. Недовольный мужчина ударил женщину, которая по его словам, громко разговаривала по телефону. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) города заявили Zakon.kz, что дебошир арестован.

Согласно информации правоохранителей, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается".Глава отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров

О конфликте ранее стало известно благодаря видео, которое зафиксировали очевидцы.

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