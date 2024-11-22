В районе Акмолинской области строят и масштабно реконструируют водную инфраструктуру

В рамках государственной программы улучшения инфраструктуры водоснабжения в нескольких населенных пунктах Шортандинского района реализуют работы по строительству и модернизации сетей водоснабжения. Подробнее проинформировали местные исполнительные органы.

"На сегодня реализуется ряд проектов, направленных на доступ к качественной питьевой воде сельчан. Ведется строительство водопроводных сетей на новых участках аула Бозайгыр, на данном участке выполнены работы по укладке водовода, бурению двух эксплутационных скважин, работы по устройству линий электропередач к насосным станциям, уложено 4,8 километра внутрипоселковых сетей, проделано бетонирование резервуаров и выполнено ограждение площадок. Завершение строительства планируется в 2025 году. К тому же идет формирование водовода и разводящих сетей водоснабжения села Ключи, выполнены работы по устройству водовода, бурению двух эксплуатационных скважин. В данный момент проводятся работы по устройству внутрипоселковых сетей водоснабжения. В текущем году планируется завершить работы по устройству водовода и внутрипоселковых сетей водоснабжения. Завершение строительства планируется в 2025 году", – сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шортандинского района.

Как пояснили в ведомстве, строительство и модернизация сетей водоснабжения в селах района ведутся комплексно. Сообщается, что продолжается реконструкция водопроводных сетей в поселке Шортанды, завершены работы по устройству водовода, бурению эксплуатационных скважин, устройству насосных станций первого и второго подъема. Работы планируется завершить в конце ноября 2024 года. К тому же идет модернизация разводящих сетей водоснабжения в селах Егемен и Гуляй Поле, на данных двух участках выполнены работы по бурению скважин, монтажу водонапорной башни с устройством фундаментов и водоводу. Также разрабатывается проектно-сметная документация "Строительство сетей водоснабжения в селе Камышенка", выполнены топосъемочные и геологические исследования, завершение проектирование ожидается в декабре 2024 года. Местные власти уверяют, что все проекты будут реализованы по намеченному плану.





"Качество питьевой воды напрямую влияет на здоровье и благополучие граждан. Поэтому мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить жителей района необходимыми ресурсами для комфортной и безопасной жизни. В ходе реализации работ уже выполнены работы по устройству водовода, бурению скважин, монтажу водонапорной башни, также колодцев, бетонированию резервуаров чистой воды. Эти проекты – важный шаг на пути к улучшению качества жизни в нашем районе", – отметил заместитель акима района Аскар Махфуз.

По информации спикера, после реализации вышеуказанных проектов более 15 тысяч жителей Шортандинского района будут обеспечены качественной питьевой водой.