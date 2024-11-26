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Аким Алматы и вице-президент Эксимбанка Китая обсудили вопросы привлечения инвестиций

Обсудили вопросы привлечения инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 16:53 Фото: акимат Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев провел встречу с делегацией Экспортно-импортного банка Китая (Эксимбанк) во главе с вице-президентом Ян Дуннин.

Стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества, направленного на развитие инфраструктурных и зеленых проектов, расширение финансового рынка, углубление торгово-экономических связей и туристического взаимодействия.

Отдельное внимание уделено вопросам финансирования ключевых проектов в сфере городской транспортной инфраструктуры (строительство новых линий метро), диверсификации экономики с переходом к новым индустриальным проектам более высокого передела, реализации зеленых проектов (строительство завода по переработке ТБО) и развитию туризма. В ходе встречи отмечено, что 2024 год был объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, следующий 2025 год – Годом туризма Китая в Казахстане. В первом полугодии текущего года Алматы посетило более 40 тыс. туристов из Китая, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Обсудили вопросы привлечения инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 16:53

Фото: акимат Алматы

Кроме того, обсуждалась роль города в привлечении иностранных инвестиций. В первом полугодии текущего года в Алматы привлечено 3,8 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций. Товарооборот Алматы с Китаем за 9 месяцев 2024 года – 5,6 млрд долларов США (или 28,9% от товарооборота РК с КНР).

Госпожа Ян Дуннин выразила благодарность за теплый прием и подчеркнула готовность Эксимбанка к поддержке совместных инициатив, направленных на устойчивое развитие мегаполиса.

В завершение стороны подтвердили намерения продолжить плодотворное сотрудничество в рамках совместных инициатив, включая развитие индустриализации, транспортной инфраструктуры, финансового рынка и туристического потенциала Алматы.

Обсудили вопросы привлечения инвестиций, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 16:53

Фото: акимат Алматы

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