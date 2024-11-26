Мадиев заявил о незаконности сбора биометрии детей без разрешения родителей
Фото: freepik
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 26 ноября 2024 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал законность использования биометрической идентификации Face ID в Казахстане, передает Zakon.kz.
Министр отметил, что есть законы, которые позволяют собирать биометрические данные и регулируют эту область.
"Что касается детей, то обязательно должно быть согласие родителей. Без их согласия собирать биометрические данные – это нарушение закона", – ответил министр.
По его мнению, данные хранятся безопасно.
"Информационные системы сертифицированы и находятся в соответствующем контуре безопасности, они проверяются каждый день. Если вы отдаете свои данные каким-то частным компаниям, то за их безопасность никто кроме этих компаний отвечать не может. Но мы сейчас законодательно вводим требование, чтобы повысить ответственность компаний, которые собирают в массовом порядке персональные данные – от миллиона и выше", – подчеркнул министр.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заявил, что будет введено киберстрахование для крупных компаний, собирающих персональные данные казахстанцев.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript