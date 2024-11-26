Мадиев заявил о незаконности сбора биометрии детей без разрешения родителей

Фото: freepik

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 26 ноября 2024 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал законность использования биометрической идентификации Face ID в Казахстане, передает Zakon.kz.

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