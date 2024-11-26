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Мадиев заявил о незаконности сбора биометрии детей без разрешения родителей

Биометрическая идентификация, биометрия, идентификация, цифровая дактилоскопия, дактилоскопия, сканер отпечатка пальцев, отпечатки пальцев, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 19:48 Фото: freepik
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев 26 ноября 2024 года на пресс-конференции в правительстве прокомментировал законность использования биометрической идентификации Face ID в Казахстане, передает Zakon.kz.

Министр отметил, что есть законы, которые позволяют собирать биометрические данные и регулируют эту область. 

"Что касается детей, то обязательно должно быть согласие родителей. Без их согласия собирать биометрические данные – это нарушение закона", – ответил министр. 

По его мнению, данные хранятся безопасно. 

"Информационные системы сертифицированы и находятся в соответствующем контуре безопасности, они проверяются каждый день. Если вы отдаете свои данные каким-то частным компаниям, то за их безопасность никто кроме этих компаний отвечать не может. Но мы сейчас законодательно вводим требование, чтобы повысить ответственность компаний, которые собирают в массовом порядке персональные данные – от миллиона и выше", – подчеркнул министр.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на  заявил, что будет введено киберстрахование для крупных компаний, собирающих персональные данные казахстанцев. 

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