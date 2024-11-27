За нарушение правил зимней рыбалки штрафуют на севере Казахстана

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области провели оперативно-профилактическое мероприятие по тонкому льду на реке Ишим, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, они побывали в магазинах по торговле рыболовными товарами. За нарушение правил безопасности на местных водоемах составили административный протокол по статье 412 Кодекса РК "Об административных правонарушениях".

За нарушение или невыполнение правил безопасности на водоёмах предусмотрен штраф на физических лиц в размере 7 МРП, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – 10 МРП. Все потому что лед на Ишиме и других водоемах области еще очень тонкий, ходить по нему опасно для жизни.

Поэтому спасатели рекомендуют не подходить к прорубям, трещинам и местам, где лед может быть слабым (у берегов, в местах впадения реки). Не выходить на лед во время оттепели или весной.

Ранее стало известно, что уровень воды поднялся в реке Бухтарма из-за зажора льда.

