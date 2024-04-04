На севере Казахстана умер спасатель

В Северо-Казахстанской области скончался 45-летний спасатель. Он прибыл из Туркестанской области в город Тайынша для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий, сообщает Zakon.kz.

​Бекжан Балданов скончался в ночь на 2 апреля 2024 года в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

"В реанимационном отделении районной больницы скончался командир отделения пожарной части № 6 Сайранского района службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Туркестанской области прапорщик гражданской защиты Балданов Бекжан Куанышевич 1978 года рождения. Причина смерти – острый инфаркт миокарда". Пресс-служба ДЧС СКО

Как уточнили в Департаменте, Балданов прибыл на север Казахстана 1 апреля в составе группировки сил и средств Туркестанской области для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий.

Он поступил в больницу вечером того же дня после жалоб на плохое самочувствие. Его готовили к госпитализации в Петропавловск на санитарной авиации.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям, департамент по чрезвычайным ситуациям и акимат Северо-Казахстанской области выражают глубокие соболезнования родным и близким, коллегам в связи с безвременной кончиной командира". Пресс-служба ДЧС СКО

10 февраля 2024 года на автодороге республиканского значения Самара – Шымкент погиб при исполнении обязанностей сотрудник "КазАвтоЖола". Трагический случай произошел, когда после возобновления движения на участке села Сазды, Аральского района автодороги Самара – Шымкент автомобиль Toyota Alphard на скорости столкнулся с припаркованным легковым автомобилем, где находился сотрудник компании.