Новую спецвыплату назначили 12 тысячам казахстанцев

В Министерстве труда и социальной защиты (МТСЗ) сообщили Zakon.kz, сколько казахстанцев получает новую социальную выплату. Также в ведомстве напомнили, что с 1 января 2024 года внедрена специальная социальная выплата (ССВ) для людей, длительное время проработавших во вредных условиях.

Обязательными условиями для назначения ССВ являются достижение 55-летнего возраста и наличие профессиональных пенсионных отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд не менее 7 лет. Выплата осуществляется до пенсионного возраста.

Размер выплаты для каждого работника зависит от накоплений в ЕНПФ.

Для получения спецсоцвыплаты нужно уйти с работы с вредными условиями труда. Работники могут перевестись на легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

"По состоянию на 25 ноября 2024 года 12 835 гражданам назначена специальная социальная выплата для лиц, длительное время проработавших во вредных условиях труда. Всего за назначением обратились 13 673 человека". Пресс-служба МТСЗН РК

В дополнении уточнили, что за назначением спецсоцвыплаты из двух источников (республиканский бюджет и Единый накопительный пенсионный фонд) обратились 3 151 человек, из них назначено 3 037 получателям.

Также за назначением из 4 источников (республиканский бюджет, Единый накопительный пенсионный фонд, работодатель и компания по страхованию жизни) обратились 10 522 человека, из них назначено 9 798 получателям.

"351 гражданин ожидает заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компанией, и еще 119 граждан не ответили на SMS-сообщение. 368 обратившимся за ССВ отказано в ее назначении в связи с несоответствием обязательным условиям". Пресс-служба МТСЗН РК

В разрезе регионов наибольшее количество обратившихся за назначением спецсоцвыплаты зарегистрировано в:

Карагандинской (2 источника – 538 чел., 4 источника – 1 835 чел.),

Костанайской (2 источника – 340 чел., 4 источника – 1 151 чел.)

Восточно-Казахстанской (2 источника – 283 чел., 4 источника – 1 173 чел.) областях.

Согласно Социальному кодексу РК, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, профессии и виды деятельности которых включены в Перечень производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, насчитывающий более 2,3 тыс. позиций.

"Таким образом, спецсоцвыплата полагается казахстанцам, работающим в 17 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и других", – заключили в Минтруда.

Ранее в Министерстве труда рассказали другую интересную информацию. Как оказалось, по состоянию на 1 ноября 2024 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 13 246 иностранных граждан.

Также, по данным специалистов, с начала 2024 года в Казахстан вернулись 16 535 этнических казахов, получивших статус кандаса.