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Высококвалифицированных педагогов на государственном языке готовит колледж в Кокшетау

На государственном языке готовит колледж в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 12:06 Фото: Кокшетауский высший Казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина
Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина с многолетней историей и авторитетом входит в число ведущих учебных заведений в системе образования страны. Колледж является передовым центром подготовки педагогических кадров Казахстана.

Основная цель учебного заведения – подготовить квалифицированных, творческих, ответственных учителей в соответствии с современными образовательными стандартами.

"В колледже готовят кадры по различным направлениям образования. Дошкольное воспитание и обучение, начальное образование, педагогика и методика преподавания языка и литературы, музыкальное образование, информатика, физическая культура и спорт, логопедия – по таким направлениям здесь можно получить достойное образование. Учебные программы основаны на повышении профессионального развития студентов, их соответствия современным требованиям системы образования. Студентам колледжа доступны современные учебные пособия, инновационные методы и информационные технологии. Существуют также экспериментальные площадки, которые позволяют применять теоретические знания студентов на практике. В состав преподавателей входят опытные педагоги и кандидаты наук. Это позволяет студентам не только получить глубокие теоретические знания, но и приобрести навыки их применения на практике", – пояснили в Управлении образования Акмолинской области.

Сообщается, что в колледже есть два студенческих общежития, фитнес-залы, на заднем фланге студенческого общежития находится площадка Street Workout для тренировок. Одним словом, созданы все условия для получения качественного образования, студенты не только получают знания, но и активно участвуют в различных культурных, спортивных мероприятиях, занимают призовые места, что еще раз доказывает очередные успехи учебного заведения. Кроме того, обучающиеся могут пройти педагогическую практику и проверить полученные знания на практике в конкретных школах.

"Сегодня выпускники колледжа пользуются большим спросом в сфере образования, они успешно работают в разных регионах страны в качестве учителей, воспитателей и других специалистов в области образования, вносят значительный вклад в развитие сферы просвещения в стране. Обучение в колледже позволяет не только профессионально развиваться, но и глубже понимать казахскую культуру и традиции. Учебное заведение гордится достижениями своих выпускников и всегда готово поддержать их профессиональное развитие. В ближайшие годы колледж продолжит укреплять лидирующие позиции в сфере образования, стремясь к новым достижениям", – сообщил преподаватель казахского языка и литературы Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина Жәнібек Бердімұрат.

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