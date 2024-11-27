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Законодательство РК

Акимы и директора школ незаконно удержали 5,5 млн тенге с зарплат лиц, нуждающихся в поддержке

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 12:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Прокуроры Жетысуской области наказали должностных лиц за нарушения прав лица с инвалидностью и многодетных матерей. Об этом 27 ноября 2024 года рассказали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что акимы сельских округов и директора школ Жетысуской области незаконно удерживали суммы обязательных взносов с заработных плат лица с инвалидностью, многодетных матерей, "Матерей-героинь", а также других награжденных степенями "Алтын алқа", "Күміс алқа", "Материнская слава".

Согласно требованиям Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании", такие взносы для указанной категории граждан уплачиваются государством.

"Несмотря на это, недобросовестными работодателями было удержано более 5,5 млн тенге со 166 граждан, нуждающихся в поддержке. По акту надзора прокуратуры Жетысуской области нарушенные права указанных граждан восстановлены и начата процедура возврата незаконно удержанных денежных средств. Виновные должностные лица, в том числе два акима сельских округов, один директор школы привлечены к дисциплинарной ответственности".Прокуратура Жетысуской области

Ранее в Минтруда назвали размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца в Казахстане.

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Жетысуская область 2024 год Деньги Зарплаты Тенге Инвалидность Многодетные семьи
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