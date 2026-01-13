Налоги удерживали незаконно: сотням казахстанцев вернули более 12,8 млн тенге

Прокуратурой Акмолинской области по итогам анализа соблюдения законодательства за 2024-2025 годы выявлены системные нарушения прав лиц с инвалидностью при удержании индивидуального подоходного налога (ИПН). Об этом 13 января 2026 года рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Конституция Казахстана гарантирует равенство всех граждан и недопустимость дискриминации. В развитие этого принципа налоговым законодательством прямо предусмотрено освобождение лиц с инвалидностью I, II и III групп от уплаты индивидуального подоходного налога при доходе, не превышающем 882-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП) в год.

"Однако, несмотря на прямые нормы закона, с заработной платы таких работников необоснованно удерживался налог. По результатам принятых мер прокурорского реагирования восстановлены права 344 лиц с инвалидностью, которым возвращено более 12,8 млн тенге незаконно удержанных налоговых отчислений", – проинформировали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области во вторник.

