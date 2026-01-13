#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
509.84
595.75
6.47
Общество

Налоги удерживали незаконно: сотням казахстанцев вернули более 12,8 млн тенге

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 09:46 Фото: pexels
Прокуратурой Акмолинской области по итогам анализа соблюдения законодательства за 2024-2025 годы выявлены системные нарушения прав лиц с инвалидностью при удержании индивидуального подоходного налога (ИПН). Об этом 13 января 2026 года рассказали в пресс-службе ведомства, сообщает Zakon.kz.

Конституция Казахстана гарантирует равенство всех граждан и недопустимость дискриминации. В развитие этого принципа налоговым законодательством прямо предусмотрено освобождение лиц с инвалидностью I, II и III групп от уплаты индивидуального подоходного налога при доходе, не превышающем 882-кратный размер месячного расчетного показателя (МРП) в год.

"Однако, несмотря на прямые нормы закона, с заработной платы таких работников необоснованно удерживался налог. По результатам принятых мер прокурорского реагирования восстановлены права 344 лиц с инвалидностью, которым возвращено более 12,8 млн тенге незаконно удержанных налоговых отчислений", – проинформировали в пресс-службе прокуратуры Акмолинской области во вторник.

7 января 2026 года в Комитете государственных доходов ответили на три самых распространенных вопроса о налогах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
В СКО с инвалидов незаконно взимали налоги
11:01, 28 июня 2025
В СКО с инвалидов незаконно взимали налоги
Акимы и директора школ незаконно удержали 5,5 млн тенге с зарплат лиц, нуждающихся в поддержке
12:15, 27 ноября 2024
Акимы и директора школ незаконно удержали 5,5 млн тенге с зарплат лиц, нуждающихся в поддержке
Индивидуальный подоходный налог: как изменятся ставки с 2026 года
14:44, 03 декабря 2025
Индивидуальный подоходный налог: как изменятся ставки с 2026 года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: