В Минтруда назвали размеры пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана сегодня, 21 ноября 2024 года, рассказали, сколько выплачено гражданам в виде пособий и социальных выплат по инвалидности и потере кормильца, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, с начала года на выплату государственных социальных пособий (ГСП) по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено порядка 508,3 млрд тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 66,5 млрд тенге.

В Минтруда напомнили, что с 1 января текущего года размеры ГСП по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума. По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

Так, размеры государственных социальных пособий по инвалидности от общего заболевания составляют для:

1 группы – 95 496 тенге,

2 группы – 76 397 тенге,

3 группы – 52 089 тенге.

А средний размер социальных выплат составляет:

по утрате трудоспособности – 59 256 тенге,

по потере кормильца – 63 743 тенге.

"По состоянию на 1 ноября 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 542,2 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 177,9 тыс. человек". Пресс-служба МТСЗН РК

Размеры ГСП по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого Законом РК "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

Размеры ГСП по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

"Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС. Так, по состоянию на 1 ноября 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 99,9 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 66,3 тыс. семей". Пресс-служба МТСЗН РК

Размеры выплат индивидуальны и зависят от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние два года,

коэффициентов утраты трудоспособности,

количества иждивенцев,

стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

"Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета", – добавили в пресс-службе МТСЗН РК.

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Ранее в Минтруда сообщали, что по состоянию на 1 октября 2024 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 542,2 тыс. человек, по случаю потери кормильца – порядка 157,9 тыс. человек.