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Общество

Единый часовой пояс: в Миннауки озвучили стоимость исследования

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2025 12:27 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 11 марта 2025 года ответил, сколько было потрачено средств и кого именно привлекали для исследования влияния смены часового пояса на казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в прошлом году была критика по поводу стоимости отдельного научного исследования.

"Заявка от Министерства здравоохранения составляла около 161 млн тенге, но когда мы объявили конкурс, пересмотрели, сумма оказалась в районе 60 млн. В итоге мы решили не проводить этот конкурс, и средства из бюджета не были потрачены. Мониторинг, который проводился по шести направлениям и о котором сегодня сообщил министр торговли, был выполнен за счет средств научных институтов, экспертов министерств – Минэнерго, Минздрава, нашего министерства, акиматов, Минтруда, а также нескольких профильных ведомств", – озвучил Саясат Нурбек.

Он также подчеркнул, что активное участие принимали ученые из Института географии, Евразийского университета, университетов им. аль-Фараби и Сатпаева.

"Все данные мониторинга были переданы в Мажилис в начале марта. Как поручил глава государства, правительству совместно с Парламентом необходимо найти взвешенное решение. Думаю, в скором времени мы увидим реакцию Парламента – будет проведено отдельное слушание, и окончательное решение будет объявлено", – сказал Саясат Нурбек.

Журналисты уточнили,  если заявленные 60 млн не понадобились, означает ли это, что какие-то исследования не были проведены.

"Мы заложили эти средства в рамках программно-целевого финансирования. Это долгосрочный грант, который выдается на три года. Но, думаю, никто не стал бы ждать три года ради исследования. Поэтому, когда мы совещались с коллегами из различных министерств, было предложено собрать все доступные данные – клинические, энергетические и так далее. Мы их объединили, а специальная межведомственная группа все проанализировала. Краткую выжимку сегодня озвучил Арман Шаккалиев. Все собранные материалы переданы в Мажилис. В итоге было принято решение, что тратить еще три года и дополнительные деньги бессмысленно", – ответил Саясат Нурбек.

Ранее министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев озвучил результаты исследования влияния перевода времени на здоровье казахстанцев.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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