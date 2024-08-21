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Глава Минпросвещения ответил, можно ли ходить в школу с окрашенными в яркий цвет волосами

Глава Минпросвещения ответил, можно ли ходить в школу с окрашенными в яркий цвет волосами, фото - Новости Zakon.kz от 21.08.2024 16:58 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах августовского саммита учителей 21 августа 2024 года рассказал, в каком виде должны дети приходить в школу, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что девочки красят волосы в яркие цвета. В этой связи они поинтересовались, можно ли им будет приходить в школу в таком виде.

"В каждой школе есть свои внутренние правила, и школа не должна отходить от своей первостепенной задачи – давать качественное образование и сознательное воспитание. Во внутренних правилах школ обозначены вопросы касательно успеваемости, поведения и внешнего вида детей. Эти вещи делаются неспроста. Поэтому, когда школьники идут школу, они должны ставить одну цель – получить качественное образование и стать успешным человеком", – указал Гани Бейсембаев.

И лишь на уточняющий вопрос представителей СМИ, можно ли ученицам приходить в школу с окрашенными в яркий цвет волосами или нет, министр коротко ответил: "Конечно, нет, это же воспитание".

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