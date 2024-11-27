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Кто из казахстанских учеников обязан будет ходить летом в школу

Первоклассники, ученики младших классов, 1 класс, 1 сентября, первое сентября, начало учебного года, школа, школьники, учитель, преподаватель, педагог , фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 14:51 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса 27 ноября 2024 года рассказал, кто из учеников обязан будет летом пройти повторный курс в школе, сообщает Zakon.kz.

Глава Минпросвещения указал на важность качества образования.

"Если ребенок недополучает знания по определенным причинам, задача организации образования – восполнить эти пробелы летней школой или другими методами. Восполнение знаний детей – это обязательно. Но повального не будет. Только тем, кто имеет определенные пробелы в знаниях. Они обязаны, но это могут быть единичные случаи", – добавил Гани Бейсембаев.

Ранее глава Минпросвещения прокомментировал практику сокращения уроков в школах страны. Таким образом, по его словам, на местах решают проблему позднего возвращения школьников домой, так как на фоне перевода часов стало рано темнеть.

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