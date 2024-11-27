Кто из казахстанских учеников обязан будет ходить летом в школу
Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса 27 ноября 2024 года рассказал, кто из учеников обязан будет летом пройти повторный курс в школе, сообщает Zakon.kz.
Глава Минпросвещения указал на важность качества образования.
"Если ребенок недополучает знания по определенным причинам, задача организации образования – восполнить эти пробелы летней школой или другими методами. Восполнение знаний детей – это обязательно. Но повального не будет. Только тем, кто имеет определенные пробелы в знаниях. Они обязаны, но это могут быть единичные случаи", – добавил Гани Бейсембаев.
Ранее глава Минпросвещения прокомментировал практику сокращения уроков в школах страны. Таким образом, по его словам, на местах решают проблему позднего возвращения школьников домой, так как на фоне перевода часов стало рано темнеть.
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