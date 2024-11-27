Кто из казахстанских учеников обязан будет ходить летом в школу

Фото: Zakon.kz

Министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса 27 ноября 2024 года рассказал, кто из учеников обязан будет летом пройти повторный курс в школе, сообщает Zakon.kz.

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