Тело подростка обнаружили спасатели в Караганде

В реке Караганды утонула 15-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Караганды рассказали, что в селе Кокпекти Бухар-Жырауского района на реке Кокпекти произошла трагедия. В запрещенном для купания месте утонула девочка 2011 года рождения.

"По предварительным данным, группа подростков находилась у водоема без присмотра взрослых и купалась в реке. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело девочки на расстоянии около 20 метров от берега на глубине четырех метров", – поделились спасатели.

Также в ведомстве подчеркнули, что на данном участке реки установлен знак, запрещающий купание. Он был размещен 2 июня 2026 года. Кроме того, перед началом летних каникул администрацией школы с учащимися была проведена профилактическая работа по правилам безопасного поведения на водоемах.

Во многих случаях безопасность на водоемах зависит прежде всего от вашей ответственности и осторожности, говорят спасатели. Они просят строго соблюдать правила безопасности на воде:

не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания местах,

не оставляйте детей без присмотра у воды,

обращайте внимание на предупреждающие знаки и соблюдайте требования безопасности.

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