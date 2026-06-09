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Происшествия

Тело подростка обнаружили спасатели в Караганде

Тело подростка обнаружили спасатели в Караганде, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2026 18:46 Фото: pixabay
В реке Караганды утонула 15-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Караганды рассказали, что в селе Кокпекти Бухар-Жырауского района на реке Кокпекти произошла трагедия. В запрещенном для купания месте утонула девочка 2011 года рождения.

"По предварительным данным, группа подростков находилась у водоема без присмотра взрослых и купалась в реке. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили тело девочки на расстоянии около 20 метров от берега на глубине четырех метров", – поделились спасатели.

Также в ведомстве подчеркнули, что на данном участке реки установлен знак, запрещающий купание. Он был размещен 2 июня 2026 года. Кроме того, перед началом летних каникул администрацией школы с учащимися была проведена профилактическая работа по правилам безопасного поведения на водоемах.

Во многих случаях безопасность на водоемах зависит прежде всего от вашей ответственности и осторожности, говорят спасатели. Они просят строго соблюдать правила безопасности на воде:

  • не купайтесь в запрещенных и необорудованных для купания местах,
  • не оставляйте детей без присмотра у воды,
  • обращайте внимание на предупреждающие знаки и соблюдайте требования безопасности.

Ранее Zakon.kz подготовил советы, как научиться плавать, и узнал, насколько безопасны надувные круги, матрасы и нарукавники.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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