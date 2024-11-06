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Сокращение уроков из-за перевода времени: ученикам могут снова организовать летние школы

1 сентября, первое сентября, День знаний, начало учебного года, первоклассники, первый класс, школьники младших классов, ученики, младшие классы, 1 класс, школьная линейка, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 15:01 Фото: Zakon.kz
Ученики школ, где из-за перевода времени сокращены часы уроков, восполнят свои знания летом, сообщает Zakon.kz.

Как отметил министр просвещения Гани Бейсембаев в кулуарах Мажилиса 6 ноября 2024 года, проблема позднего возвращения школьников домой из-за наступления темного времени суток не является актуальной. Школы самостоятельно принимают решение: сокращать уроки или нет, чтобы обеспечить безопасное возвращение детей к родителям.

"Есть правила, где четко прописано время, отведенное на один урок. Каждая школа должна соблюдать это время. У нас такая ситуация была в 2020 году при пандемии, уроки были по 40 минут. Но потом, чтобы восполнить пробелы в знаниях, были организованы летние школы в 2021-2022 годах", – сказал Гани Бейсембаев.

Он пояснил, что эта проблема больше касается востока Казахстана. Школам, где идет трехсменное обучение, было рекомендовано сократить часы обучения. Также в семи школах Павлодара были приняты такие решения. По словам Гани Бейсембаева, решение о необходимости летних школ будет приниматься, если нужно восполнить пробелы в образовании детей из-за сокращения учебных часов. 

Ранее общественный партконтроль в Талдыкоргане обнаружил, что дети, выходящие из школ в темное время суток, могут столкнуться с пьяными людьми на пути домой.

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