В Акмолинской области построят более 700 километров сетей газоснабжения

Главной задачей, поставленной президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, является повышение уровня жизни населения. Обеспечение населения природным газом – один из важных инфраструктурных проектов, направленных на улучшение качества жизни населения и поддержку экономики региона.

В текущем году в регионе реализуется 12 проектов по газификации населенных пунктов с охватом порядка 125 тыс. человек. Подключение к газу – это не просто улучшение бытовых условий для жителей, это важный шаг к устойчивому развитию населенных пунктов. В текущем году продолжаются работы по газификации населенных пунктов Акмолинской области. В основном это села Аршалынского и Целиноградского районов, а также города Косшы.

"На 2024 год вышли на реализацию 12 проектов газоснабжения в 12 населенных пунктах, таких как Аккайын, Шубары, Коянды, Ыбырая Алтынсарина, Талапкер, Жибек жолы, Караоткель, Каражар, Кызылсуат, "Нурлы", поселок Аршалы и город Косшы. Общее число населения вышеуказанных населенных пунктов насчитывает порядка 126 тыс. человек предусмотрено 9,5 млрд тенге, из них из республиканского бюджета – 2,9 млрд тенге, областного – 6,6 млрд тенге. За 2024 год по указанным проектам проложено 407 километров сетей газоснабжения. Завершено строительство сетей в селе Жибек жолы. Запланировано завершение проекта газификации в поселке "Нурлы". Тем самым 8,5 тысячи абонентов будут обеспечены доступом к центральному газоснабжению", – сообщили в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области.

Как проинформировали в ведомстве, в 2025 году запланировано строительство 762 километров сетей газоснабжения с охватом центральным газоснабжением 46 тысяч человек.

"В 1 квартале 2025 года планируется завершить проекты в селах Аккайын, Шубары и Коянды, нацелены на 95-100% выполнение, население в трех послеках составляет 23 тысячи человек. Кроме того, в 2025 году при выделении финансирования планируется начать реализацию трех проектов в населенных пунктах Тайтобе, Акбулак и Акмол. Ввод в эксплуатацию двух проектов газификации в селе Караоткель и городе Косшы протяженностью 594 километра газопроводов и охватом 69 тысяч человек запланирован в 2026 год", – резюмировали в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области.

Акмолинцы рады позитивным изменениям в их селах, некоторые годами ждали подключения газа.

"Это очень радостное и долгожданное событие для нашего села. Нам обещали провести газ, вот сдержали слово! Сегодня праздник для всех сельчан, теперь мы можем пользоваться услугами природного газа и не будем носить тяжелые газовые баллоны. К тому же голубое топливо поможет сохранить экологическую составляющую региона, не будет вредных выбросов в воздух, как раньше, когда топили углем. В наших домах теперь чисто, а самое главное – тепло", – поделился радостными впечатлениями житель поселка Жибек жолы Арман Нурмуханов.