Три основные причины укрепления доллара назвал глава МНЭ

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на пресс-конференции в правительстве 2 декабря 2024 года высказался о ситуации на валютном рынке и ее влиянии на социально-экономическое развитие Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава МНЭ признал, что в последние несколько недель наблюдаются определенные колебания на валютном рынке, выразившиеся в ослаблении курса национальной валюты.

"Понимая обеспокоенность наших граждан и бизнеса, правительство и Национальный банк принимают согласованные меры по обеспечению стабильности на валютном рынке. Важно подчеркнуть, что корректировка курса национальной валюты – это явление, вызванное исключительно воздействием фундаментальных внешних факторов. Среди них можно выделить три основные. Первый фактор – это глобальное усиление индекса доллара в последние месяцы. Второй фактор связан с некоторым снижением мировых цен на нефть. И последний, немаловажный фактор – ослабление российского рубля. Учитывая, что Россия является нашим крупным торговым партнером, скачки рубля могут оказывать влияние на курс тенге", – сказал Нурлан Байбазаров.

По его словам, главной задачей правительства является недопущение ухудшения социального положения и благосостояния граждан и снижение негативного влияния на предпринимателей.

"Будут приняты все необходимые меры для стабилизации и минимизации возможных негативных последствий для экономики и населения. У правительства достаточно ресурсов и инструментов для этого. Правительство мониторит ситуацию и будет принимать меры, направленные на сдерживание цен в экономике по позициям, имеющим социальное значение", – заверил Нурлан Байбазаров.

Доллар начал свой очередной "полет" по отношению к тенге утром 28 ноября 2024 года, когда стартовали торги на бирже KASE. В течение нескольких минут валюта США пошла в спринтерский отрыв.

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29 ноября председатель Национального банка Тимур Сулейменов ответил на вопрос о том, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на продукты на фоне укрепления доллара.