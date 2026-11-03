Вспыхнувший автомобиль поставил под угрозу автосервис в Щучинске

В городе Щучинске Бурабайского района загорелся автомобиль в одном из боксов СТО. Огонь перекинулся на помещение, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 70 кв. м. Спасателям удалось не допустить распространения огня на три соседних бокса и жилой дом.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание в моторном отсеке автомобиля.

ДЧС Акмолинской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и регулярной проверки технического состояния автомобиля.

Ранее сообщалось, что частный дом вспыхнул вблизи элитных ЖК на проспекте аль-Фараби.