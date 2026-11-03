#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.26
506.7
5.58
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+8°
$
453.26
506.7
5.58
Происшествия

Вспыхнувший автомобиль поставил под угрозу автосервис в Щучинске

Вспыхнувший автомобиль поставил под угрозу автосервис в Щучинске, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 20:35 Фото: пресс-служба МЧС РК
В городе Щучинске Бурабайского района загорелся автомобиль в одном из боксов СТО. Огонь перекинулся на помещение, сообщает Zakon.kz.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 70 кв. м. Спасателям удалось не допустить распространения огня на три соседних бокса и жилой дом.

Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание в моторном отсеке автомобиля.

ДЧС Акмолинской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и регулярной проверки технического состояния автомобиля.

Ранее сообщалось, что частный дом вспыхнул вблизи элитных ЖК на проспекте аль-Фараби.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Щучинске
17:01, 07 января 2024
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Щучинске
Обучает специалистов технической отрасли
15:18, 27 ноября 2024
Специалистов технической отрасли обучает колледж в Щучинске
совещание
12:47, 14 июля 2024
Совещание по развитию Щучинско-Бурабайской курортной зоны: актуальные вопросы и решения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
20:08, Сегодня
"Барыс" объявил состав на выездные матчи КХЛ
Фото: UFC
19:35, Сегодня
Илия Топурия намекнул, что начал готовиться к следующему поединку в UFC
Фото: КФФ
19:07, Сегодня
Защитник сборной Казахстана Аширбек близок к уходу из "Елимая"
Фото: ATP
18:35, Сегодня
Зверев рассказал, кто удивил его поздравлениями после лидерства в рейтинге ATP
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: