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Порядка 160 тысяч саженцев: в Алматы продолжается посадка зеленых насаждений

В Алматы продолжается посадка зеленых насаждений, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 16:05 Фото: акимат города Алматы
Осенняя кампания по озеленению Алматы, стартовавшая в октябре текущего года в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан", активно продолжается. На данный момент в городе высажено порядка 160 тысяч саженцев.

Важным нововведением в 2023 году стали новые Правила озеленения, введенные по поручению акима города. Согласно правилам, теперь обязательным является трехлетний уход за высаженными деревьями, что обеспечивает более эффективный процесс адаптации растений к городской среде. Также введены строгие требования к посадочным материалам: высота лиственных саженцев должна быть не менее 2,5-3 метров, а хвойных – не менее двух метров, сохранения кома земли при посадке для улучшения приживаемости деревьев.

Жители отмечают, что в городе заметно улучшилось качество высаживаемых материалов.

"С новыми правилами по озеленению в городе стало гораздо приятнее гулять. Деревья, которые теперь высаживают, действительно выглядят лучше – они крепче, зеленее и хорошо растут. Раньше многие растения не приживались, а теперь видим, как деревья развиваются и становятся украшением улиц. Это делает наш город более красивым и комфортным для жизни", – делится жительница Анна.
В Алматы продолжается посадка зеленых насаждений, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 16:05

Фото: акимат города Алматы

"Сейчас видно, что к озеленению действительно подходы поменялись. Деревья, которые мы теперь видим на улицах, гораздо сильнее и здоровее. Раньше высаженные растения часто не приживались из-за неправильного подхода, а сейчас видно, как они растут и становятся частью городской красоты", – рассказывает жительница Ауэзовского района Дания.

В целях повышения приживаемости саженцев, а также получения научных рекомендаций ведется совместная работа со специализированными организациями – Главным Ботаническим садом РК и КазНИИ защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева. Согласно полученным рекомендациям специалистов, в осенне-зимний период посадки необходимо проводить только с закрытым комом земли, а при наступлении минусовых температур, для заполнения посадочных мест, использовать привозной грунт. Ученые также рекомендуют обращать внимание на пороговые значения: при проведении посадок комфортной температурой для лиственных пород является до -8°C, для хвойных пород не ниже -15°C.

В Алматы продолжается посадка зеленых насаждений, фото - Новости Zakon.kz от 27.11.2024 16:05

Фото: акимат города Алматы

Напомним, в Алматы в преддверии зимнего периода в рамках общереспубликанской программы "Таза Қазақстан" и городской кампании "Алматы – наш общий дом" проводится масштабная уборка улично-дорожной сети, общедоступных мест, русел рек, уличных урн и арычной сети.

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