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В Алматы подвели итоги акции "Зеленый двор" по безвозмездной выдаче саженцев

саженцы, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 18:29 Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы завершилась ежегодная акция "Зеленый двор", реализованная в рамках общереспубликанской программы "Таза Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В этом сезоне поступило 305 заявок от горожан, из которых было одобрено 133 на выдачу 1156 саженцев. Самыми активными участниками акции стали жители Ауэзовского, Бостандыкского и Алатауского районов.

выдача саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 18:29

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Безвозмездная выдача саженцев производилась на базе "Эко Алматы" и в комьюнити-центрах каждого района. По словам жителей, такие инициативы важны для создания более зеленых и комфортных дворов.

выдача саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 18:29

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

"Мы уже второй год участвуем в этой акции. Хотим сделать наш двор еще более зеленым. Планирую получить пятнадцать саженцев, породы выбираем сами", – поделился участник акции Ильяс Мамутов.
выдача саженцев, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 18:29

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

В рамках акции жители получили саженцы березы, ясени, яблони, катальпы, вяза и кустарников. Все саженцы соответствовали стандартам: высотой не менее 2,5 м, диаметром ствола – от 3 см на высоте 1,3 м.

За последние годы в рамках акции "Зеленый двор" было высажено более 20 тыс. саженцев, что делает город более зеленым и благоприятным для проживания.

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