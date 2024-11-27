Майор юстиции осужден в Караганде

Фото: Zakon.kz

Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор заместителю начальника режимного отдела учреждения Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской и Улытауской областям за совершение пыток в отношении осужденного, сообщает Zakon.kz.

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