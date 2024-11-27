Майор юстиции осужден в Караганде
Фото: Zakon.kz
Cпециализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор заместителю начальника режимного отдела учреждения Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской и Улытауской областям за совершение пыток в отношении осужденного, сообщает Zakon.kz.
Об этом 27 ноября 2024 года рассказали в прокуратуре Карагандинской области.
"Сотрудник признан виновным по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса РК и приговорен к двум годам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет. Осужденный лишен специального звания "майор юстиции", а также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим", – говорится в сообщении.
Досудебное расследование проводилось управлением досудебного расследования прокуратуры области.
"Приговор не вступил в законную силу".Прокуратура Карагандинской области
13 ноября 2024 года стало известно, что в Алматы полицейского осудили за пытки во время январских беспорядков.
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