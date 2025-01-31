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События

В Астане посадили высокую чиновницу из Управления образования

Тенге, деньги, налоги, кредиты, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 14:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор бывшей главе отдела Управления образования, сообщает Zakon.kz.

Ее обвинили в превышении должностных полномочий с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, а также в неоднократном получении взятки в значительном размере.

По информации суда, подсудимая, являясь руководителем отдела Управления образования Астаны, в конце 2020 года дала устное поручение заведующей государственного детского сада трудоустроить ее сына, который на тот момент был студентом вуза.

"Заведующая, находясь в служебной зависимости от подсудимой, как руководитель государственного детского сада в ноябре 2020 года обратилась к директору ТОО "А", которое управляло двумя частными детскими садами. И в январе 2021 года вынужденно согласилась и заключила с сыном подсудимой трудовой договор, по которому последний должен был выполнять обязанности программиста в детских садах", – сообщили в суде.

С января 2021 по июнь 2024 года студент получил от ТОО "А" заработную плату на сумму более 5,9 млн тенге, тогда как фактически не работал. То есть, был причинен ущерб ТОО в крупном размере.

"Кроме того, подсудимая, нарушая установленный порядок комплектования детей в дошкольные организации, получила неоднократно взятку в виде денег за положительное решение вопроса зачисления детей в детские сады без соответствующего законного направления и вне очереди на общую сумму 300 тыс. тенге, то есть по 100 тыс. тенге за каждого ребенка", – продолжили в суде.

Подсудимая свою вину не признала и по одной статье просила оправдать, а по другой – назначить штраф.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с установлением пожизненного запрета занимать должности на государственных организациях и в субъектах квазигосударственного сектора.

Ранее в Усть-Каменогорске вынесли приговор заместителю руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области, которого признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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