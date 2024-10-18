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Старшего оперуполномоченного судили публично по факту массовых пыток

старшего оперуполномоченного публично судили за пытки, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 16:28 Фото: рixabay
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес приговор старшему оперуполномоченному Департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской и Улытауской областям за совершение пыток в отношении осужденного, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в прокуратуре Карагандинской области 18 октября, сотрудник признан виновным и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет.

"Помимо этого, осужденный лишен специального звания "капитан юстиции" и назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим. Для предупреждения подобных преступлений прокуратурой области была организована прямая трансляция судебного процесса для сотрудников ДУИС", – сообщили в ведомстве.

3 апреля стало известно, что 11 сотрудников учреждения №62 по Карагандинской и Улытауской областям и воинской части №6505 Нацгвардии провели досудебное расследование по факту совершения пыток в отношении 11 осужденных. Чтобы скрыть это, подозреваемые сообщали руководству о неповиновении осужденных.

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