Детей пяти и семи лет обвинили в вандализме в парке Каратау

В Жамбылской области суд защитил права матери несовершеннолетних детей, которых обвинили в вандализме, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Жамбылской области, было рассмотрено административное дело в отношении гражданки М. по ст. 448 КоАП "Вандализм несовершеннолетних".

Согласно материалам дела, ее сыновья семи и пяти лет сломали скамейки для отдыха в парке "Жастар" в городе Каратау. Но женщина не согласилась с протоколом. Она объяснила, что ее сыновья могли только ослабить болты скамейки, но не смогли бы сломать ее полностью в силу малолетнего возраста. Женщина была готова починить скамейку, но представители администрации объяснили, что делать этого не нужно, и извинились перед ней.

"Санкция ст. 448 КОАП предусматривает штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 15 МРП. Однако судом установлено, что скамейка в общественном парке не относится к памятникам истории и культуры или объектам историко-культурного наследия, а является лишь имуществом, принадлежащим администрации, расположенным в общественном месте", – отмечается в судебных документах.

Поэтому суд постановил, что в действиях несовершеннолетних детей гражданки М. нет состава правонарушения, предусмотренного статьей, и прекратил производство по делу.

Постановление не вступило в законную силу.

В сентябре месяце в Кызылорде были задержаны две девочки-подростка, 12 и 16 лет, разбившие уличные фонари. По данному факту возбуждено уголовное дело.