В Жамбылской области Кордайский районный суд рассмотрел дело в отношении матери несовершеннолетнего, который травил своего сверстника, сообщает Zakon.kz.

Так, в октябре текущего года в одной из школ села Кенен ученик 9 класса подвергся травле. Мать несовершеннолетнего буллера признала вину и раскаялась.

Потерпевшая сторона в свою очередь заявила, что конфликт был исчерпан, стороны примирились, и просила суд назначить более мягкое наказание.

"Санкция ч. 3 ст.127-2 КоАП ("Травля несовершеннолетнего") предусматривает предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 МРП. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние, наличие несовершеннолетних детей, совершение правонарушения впервые. Отягчающие обстоятельства судом не установлены", – отметили в суде.

Постановлением суда женщина признана виновной, ей назначен штраф в размере 10 МРП (43 250 тенге).

Постановление еще не вступило в законную силу.

Между тем начальник Управления ювенальной полиции МВД Асхат Дюсембеков на брифинге в Курултае 16 ноября 2026 года озвучил результаты работы по борьбе с буллингом среди детей. Ознакомиться с ними можно здесь.