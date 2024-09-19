В Кызылорде двух школьниц задержали за вандализм

В Кызылорде задержаны две девочки-подростка, 12 и 16 лет, разбившие уличные фонари, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, нарушительницы были выявлены с помощью камер видеонаблюдения Центра оперативного управления (ЦОУ), после чего к месту происшествия были направлены полицейские наряды.

Подростки были задержаны на месте и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Родители несовершеннолетних также будут привлечены к ответственности за действия своих детей.

Полиция призывает граждан соблюдать закон и сообщать о случаях вандализма и хулиганства.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В Акмолинской области нашли пропавшего подростка, который ушел в поисках золота.