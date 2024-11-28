Токаев озвучил, что обсуждали на заседании ОДКБ в узком формате

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане 28 ноября 2024 года озвучил, какие темы поднимали участники в узком формате, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в узком составе состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, обсуждены основные итоги деятельности ОДКБ в текущем году под председательством Казахстана.

"Итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности. В ходе дискуссии мы сверили позиции по текущим вопросам международной повестки. Наши общие оценки нынешней ситуации и видение дальнейшего развития ОДКБ отражены в декларации Совета Коллективной безопасности, разработанной по инициативе Казахстана", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК подчеркнул, что отдельное внимание было уделено празднованию знакового, важнейшего, можно сказать, события 80-летия победы в Великой Отечественной Войне.

"Героизм ветеранов, трудовой подвиг тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти. Они являются для всех нас неисчерпаемым источником безмерной гордости и уважения. В преддверии знаменательной даты считаем важным принятие заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также утверждение плана мероприятий по празднованию годовщины. Уверен, выдвинутые сегодня предложения, инициативы будут реализованы в интересах государств-участников организации", – резюмировал глава государства.

Ранее Токаев высказался о значимости ОДКБ в современных условиях.