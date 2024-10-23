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Токаев по приглашению Путина прибыл в Казань

Токаев по приглашению Путина прибыл в Казань, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:06 Фото: akorda.kz
Сегодня, 23 октября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в рамках визита президент Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, а также выступит на пленарном заседании БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+".

Также пресс-служба президента поделилась фотографиями со встречи Токаева в аэропорту.

Токаев по приглашению Путина прибыл в Казань, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:06

Фото: akorda.kz

Токаев по приглашению Путина прибыл в Казань, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:06

Фото: akorda.kz

Токаев по приглашению Путина прибыл в Казань, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:06

Фото: akorda.kz

Токаев по приглашению Путина прибыл в Казань, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2024 19:06

Фото: akorda.kz

Шестнадцатый саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.

Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы.

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