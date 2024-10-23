Токаев по приглашению Путина прибыл в Казань
Фото: akorda.kz
Сегодня, 23 октября 2024 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Казань для участия в XVI Саммите глав государств БРИКС, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы Акорды, в рамках визита президент Казахстана проведет ряд двусторонних встреч, а также выступит на пленарном заседании БРИКС в формате "аутрич"/"БРИКС+".
Также пресс-служба президента поделилась фотографиями со встречи Токаева в аэропорту.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Шестнадцатый саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября.
Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась Южно-Африканская Республика. 1 января 2024 года Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы.
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